Organizaciones salvadoreñas exigen el fin del bloqueo contra Cuba

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones salvadoreñas solidarias con Cuba exigieron el fin del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la isla, al que calificaron como una política de asfixia económica que vulnera los derechos humanos y afecta las condiciones de vida de la población cubana. Las organizaciones solidarias realizaron una caravana la tarde del sábado pasado que salio de las inmediaciones de la Universidad de El Salvador y terminó frente a la sede diplómatica.

En una proclama titulada “Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”, los colectivos expresaron su rechazo al endurecimiento de las medidas estadounidenses y responsabilizaron al Gobierno de Washington por las carencias económicas, los apagones y las dificultades que enfrenta la sociedad cubana.

El pronunciamiento plantea que las restricciones económicas y energéticas no constituyen únicamente una disputa entre gobiernos, sino que tienen consecuencias directas sobre la población. Por ello, las organizaciones hicieron un llamado a los pueblos, gobiernos y sectores sociales de América Latina a convertir la solidaridad con Cuba en acciones concretas.

Cuestionan la política de Washington

La proclama señala directamente a la administración del presidente estadounidense Donald Trump por mantener y recrudecer las medidas contra Cuba. Según las organizaciones firmantes, el objetivo de esta política es provocar condiciones de escasez y calamidad para debilitar al Gobierno cubano y presionar un cambio político en la isla.

Los colectivos sostienen que el sufrimiento de la población no debe utilizarse como instrumento de presión internacional y consideran que las medidas económicas afectan la soberanía cubana.

En ese sentido, calificaron el bloqueo como un crimen de lesa humanidad y reclamaron que Estados Unidos ponga fin a las restricciones que, según denuncian, limitan las posibilidades de desarrollo económico y social del país caribeño.

La declaración también cuestiona la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo. Los firmantes consideran que esa designación carece de legitimidad y contribuye a obstaculizar las relaciones financieras y económicas de la isla con otros países.

Frente a esa política, reivindicaron la cooperación internacional cubana en áreas como la medicina y la educación, actividades que describen como expresiones de solidaridad entre los pueblos.

Rechazan acciones contra la dirigencia cubana

El documento también expresa rechazo a las actuaciones judiciales impulsadas en Estados Unidos contra el general de Ejército Raúl Castro, las cuales los colectivos interpretan como parte de una estrategia de presión política contra la dirigencia histórica de la Revolución cubana.

Las organizaciones sostienen que estas acciones buscan desacreditar a los dirigentes de la isla y justificar la continuidad de las medidas de presión externas.

Asimismo, señalaron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y a sectores de la derecha estadounidense como promotores de una política que, a su juicio, profundiza el aislamiento de Cuba.

Estas afirmaciones forman parte de la posición política expresada en la proclama, que demanda el respeto a la soberanía de la isla y el cese de las medidas que considera coercitivas.

Apelan a la comunidad internacional

Las organizaciones salvadoreñas fundamentaron su llamado en el respaldo internacional que, según el documento, ha recibido durante años la demanda cubana de poner fin al bloqueo.

La proclama menciona votaciones y debates en el seno de las Naciones Unidas como muestra del rechazo de numerosos países a las restricciones estadounidenses. La proclama recuerda que 165 votos condenaron el boicot durante el periodo ordinario de sesiones, el año pasado, y 136 países respaldaron la apertura de debates de urgencia relacionados con la situación energética de Cuba.

Ante la proximidad de una nueva votación anual sobre el bloqueo en la Asamblea General de la ONU, los colectivos salvadoreños reiteraron su respaldo a la demanda cubana y exigieron que se respete la posición de la comunidad internacional.

Solidaridad frente al aislamiento

La proclama concluye con un llamado a fortalecer la solidaridad latinoamericana y a defender el derecho de Cuba a decidir su propio rumbo político y económico.

Los firmantes también reivindicaron el legado internacionalista de la Revolución cubana y el aporte cultural de la isla, pese a las dificultades que atribuyen al bloqueo.

Para las organizaciones, la defensa de Cuba está vinculada con el respeto a la autodeterminación de los pueblos y con el rechazo a las medidas económicas utilizadas como mecanismo de presión política.

Con el lema “¡Fin al bloqueo ya!”, los colectivos salvadoreños reiteraron que su demanda no se limita a una declaración de respaldo, sino que busca sumar a distintos sectores sociales a una campaña internacional contra las sanciones.

La proclama sitúa así la discusión sobre Cuba en el terreno de la soberanía, los derechos humanos y las relaciones entre Estados, y sostiene que el levantamiento de las restricciones constituye una condición necesaria para que la población cubana pueda afrontar sus dificultades sin las presiones externas denunciadas por los firmantes.

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