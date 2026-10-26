APES condena amenazas contra periodistas comunitarios en Ahuachapán

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Los periodistas Eduardo Hernández y Sara Escobar, del medio comunitario Occidente Informa, denunciaron restricciones a su labor informativa y amenazas durante la cobertura de la elección de nuevas autoridades de la Asociación Administradora de Acueductos Los Enviados de Dios, realizada el sábado 24 de octubre en Ahuachapán.

De acuerdo con el relato de los comunicadores, las amenazas provinieron de María Iliana Guerra Padilla, quien se presentó como presidenta de la asociación y les impidió realizar su trabajo periodístico en el lugar donde se desarrollaba la elección.

Occidente Informa daba cobertura al proceso por su relevancia para la comunidad, ya que más de 3,000 familias se abastecen de agua del pozo administrado por la asociación. Según los periodistas, el medio contaba con autorización previa del director de Actas de la organización y de otros miembros fundadores.

Sin embargo, cuando intentaron ingresar al recinto, Guerra Padilla habría amenazado con “sacarlos a empujones” y “echarles a la policía”. Asimismo, manifestó que interpondría una demanda contra los comunicadores por las publicaciones que el medio ha realizado sobre la asociación y sostuvo que estos “no tenían derechos como periodistas”.

Parte de las declaraciones quedó registrada en videos que fueron compartidos con el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Ante lo ocurrido, la APES rechazó los intentos de intimidación contra periodistas que realizan coberturas sobre asuntos de interés público y expresó su solidaridad con Hernández y Escobar. La gremial también hizo un llamado a poner fin al acoso y las amenazas, y a permitir que los comunicadores desempeñen su trabajo sin obstáculos.

APES registra más de 200 agresiones contra la prensa

El caso se suma a las agresiones contra periodistas documentadas en El Salvador. Según cifras del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES, entre enero y el 15 de julio de 2026 se registraron al menos 210 agresiones contra la prensa.

Entre las formas de agresión más recurrentes figuran las declaraciones estigmatizantes, con 68 casos; el acoso digital, con 45; la difamación, con 26; el acoso en espacios físicos, con 20; y los insultos, con 13, además de otras modalidades.

Por otra parte, el Informe de Libertad de Prensa 2025 de la APES contabilizó al menos 426 agresiones contra periodistas y medios de comunicación durante ese año. La organización también reportó que 53 comunicadores se vieron obligados a salir al exilio y señaló a actores vinculados con el Estado entre los principales señalados por los ataques.

El informe registró una reducción cercana al 9 % respecto de las 467 agresiones contabilizadas mediante el monitoreo corriente en 2024. No obstante, la APES advirtió que esta disminución estaría relacionada con la salida forzada de periodistas del país, lo que refleja las dificultades que enfrenta el ejercicio periodístico en El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...