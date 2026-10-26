Coordinadora de Medio Ambiente realiza histórica jornada de saneamiento en Río Grande

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Más de 500 voluntarios se sumaron el fin de semana a la segunda Mega Jornada de limpieza y saneamiento en el Río Grande de San Miguel, afectado por la acumulación de toneladas de desechos.

“Ayer compartimos una jornada de compromiso y amor por nuestras comunidades en el Río Grande de San Miguel. Fue un día de trabajo en equipo, solidaridad y acciones concretas para cuidar nuestro medio ambiente y contribuir al bienestar de las familias más vulnerables”, relató Reyna Chávez, coordinadora del movimiento ecológico.

Y es que desde muy temprano la Coordinadora Nacional de Medio Ambiente, junto a cientos de colaboradores, llevó a cabo la segunda jornada de limpieza en el Cantón Casa Mota, en donde el afluente del Río Grande ha provocado inundaciones por la acumulación de basura.

Las brigadas recolectaron grandes cantidades de residuos sólidos, como plásticos, botellas y dura pack, las cuales fueron embolsadas y retiradas de la zona.

Raúl Ruano, voluntario de la organización, manifestó que los equipos trabajaron organizados por etapas para evacuar los desechos y limpiar las riberas del afluente.

Los pobladores de la zona expresaron su agradecimiento por la jornada que incluyó, brigadas médicas y fumigaciones.

“Por fin hubo alguien que se interesara por esta pobre comunidad”, dijo Leónidas Alvarenga, un poblador de la zona que resiente la indiferencia de las autoridades locales.

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