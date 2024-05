Protestan en El Salvador contra masacre israelí de palestinos

San Salvador/Prensa Latina

Grupos de solidaridad con el pueblo de Palestina convocaron hoy a una caminata y plantón en esta capital en protesta por la masacre israelí de ese pueblo árabe.

Esperamos la asistencia de salvadoreños sin distinción de ideología, miembros de la comunidad árabe palestina, sindicatos, universidades, organizaciones políticas y todo aquel que quiera expresar su rechazo al genocidio que comete Israel con la complicidad de Estados Unidos contra nuestros hermanos, dijo a Prensa Latina Siman Kury, miembro de la Unión Palestina para América Latina (UPAL).

Bajo el lema “Desde el rio hasta el mar-Palestina será libre”, los participantes se reunirán en la Plaza Palestina, en esta capital, a las 17:00 hora local para expresar su solidaridad con la causa de este pueblo árabe, víctima del apartheid y el genocidio del régimen de Tel Aviv.

La víspera la UPAL llamó a continuar las protestas masivas diarias en respuesta a las masacres cometidas contra el pueblo en Rafah.

Un comunicado en respuesta al crimen contra los desplazados subrayó que “la masacre cometida por la entidad sionista nazi contra los desplazados” corre a cargo de la administración estadounidense y de la entidad israelí en la guerra de exterminio contra los palestinos.

Esa acción se suma al “expediente de crímenes de guerra que sufrimos las continuas represalias de esta entidad criminal, el horroroso ataque a de civiles indefensos y el ignorar todas las decisiones emitidas por la Corte Internacional de Justicia para detener el genocidio y ataque a Rafah”, agregó.

Asimismo, en esta jornada, la Asociación Comunidad Palestina en El Salvador, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe (Coplac) y la embajada de Palestina en El Salvador convocaron en la Universidad de El Salvador a un conversatorio, “Al-Nakba, la catástrofe palestina”, donde participará como ponente el doctor Walid Zayed.

A mí no me hablen de paz, a mi me hablan de justicia y luego de paz, y para poder entender ese concepto debemos saber que ese territorio nos pertenece, ellos vienen ocupándolo por más de 75 años. La resistencia es un derecho de Palestina, según expresó recientemente el activista.

Yo no vendo lástima palestina, yo no puedo ser como los sionistas israelíes que hablan reiteradamente de la lástima judía, nosotros los palestinos tenemos dignidad y con esa dignidad enarbolamos nuestras banderas, subrayó.

Según los convocantes del plantón en la Plaza Palestina, las acciones violentas en la Franja de Gaza son producto de 75 años de colonización y segregación impuestos por Israel en los territorios ocupados.

Las acciones militares de Israel en Gaza dejaron un saldo de más de 35 mil fallecidos, entre mujeres y niños, más de 90 mil residentes con lesiones graves y amputaciones, y la destrucción total de las ciudades, de acuerdo con informes de organizaciones internacionales.