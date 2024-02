Producen cartel paste up y fanzine sobre Amparo Casamalhuapa en el MUPI

Comunicaciones MUPI/Diario Co Latino

Jóvenes produjeron durante el taller convocado por el Museo de la Palabra y la Imagen, un cartel paste up y un fanzine colectivo sobre el legado de la maestra y escritora salvadoreña Amparo Casamalhuapa, (1910-1971). Con el propósito de utilizar el arte para contar la historia, fomentar la creatividad, la expresión personal y la libertad artística. El taller facilitado por Jocelyn Torres y Jennifer Cerritos, contó con la participación de 8 personas, y fue realizado durante los sábados del 27 de enero al 24 de febrero de 2024.

Según Jocelyn Torres, que se encuentra realizando un voluntariado en el MUPI, estudiante del doctorado de Antropología Socio Cultural de la Universidad de York, Toronto, Canadá: “el fanzine es una expresión alternativa que comenzó como una subcultura. El taller da una oportunidad de traer jóvenes que quizás se quieran expresar, pero no necesariamente en una forma definida del mundo del arte o los académicos. El fanzine permite a los jóvenes compartir ideas y tener conversaciones. El taller dio la oportunidad de escuchar a jóvenes y qué es importante la memoria histórica, porque Amparo Casamalhuapa es importante no solo para su tiempo, sino que sigue siendo una figura importante en este tiempo, ella es alguien que los jóvenes se ven en la figura de ella, porque luchó por la educación y los derechos femeninos. Y saben que pueden ser protagonistas en su comunidad como Amparo”.

El fanzine es un término que une las palabras fan (aficionado) y magazine (revista). El espíritu de los fanzines es ser revistas o publicaciones creadas y editadas por aficionados a algún tema, música, cómics, cine, literatura, deportes, entre otros o por personas que simplemente quieren compartir sus creaciones de forma casera. La pegatina o paste up, permite armar una composición de imágenes y/o textos. Puede construirse dibujando, pintando, usando grabados (hechos en computadoras e impresos o fotocopiados). También se puede hacer un collage con revistas y diarios o utilizar varios otros recursos como esténcil.

Según Jennifer Cerritos, educadora y del MUPI: “La idea de hacer el taller es usar herramientas artísticas para hablar de Amparo Casamalhuapa y hacer una comparación del contexto salvadoreño en aquel tiempo y en el actual. Y el papel de mujeres como Amparo, en el uso del arte en el espacio público. En el contexto de la historia de Amparo como el ocurrido durante su discurso en la plaza Barrios en 1939, y reflexionar en el papel de las juventudes, ya que ella era una joven”.

Asimismo, continúa Jocelyn: “El fanzine es un arte público, en el sentido que es bien fácil de dar o de compartir con gente, pero el paste up es usar el espacio público. Se utiliza una pared en el museo y va a quedar ahí. Lo bonito es que no tiene que ser preservado como el arte que vemos en el museo y es que este vive en el museo, cuando llueve va a cambiar con la temperatura y todo eso es lo que nosotros queremos, que ese arte es parte del ambiente de El Salvador. La gente no necesariamente debe entrar al museo, sino que el arte puede existir en las comunidades, es una forma de educación, de conocimiento, el cartel va a hacer que la gente lo vea. Será curioso”.

Durante el taller, se utilizaron documentos parte de la colección del Archivo Histórico del MUPI. El fanzine está en proceso de digitalización. El cartel paste up, se colocó en la fachada del MUPI, y se encuentra a la vista. Ambas producciones son para el acceso del público.