Primera División presenta logística para final del Apertura 2024

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Primera División y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) brindaron detalles sobre la logística para este sábado 21 de diciembre, en la final de la Liga Mayor entre FAS y 11 Deportivo, en el estadio Jorge “El Mágico” González.

De acuerdo al INDES, el reconocimiento del terreno de juego se dará de 7:30 p.m. a 8:30 p.m. por parte de Once Deportivo, y de 8:30 p.m. a 10:30 p.m. FAS.

Walter Guillén, jefe de la Unidad de Mantenimiento y el Orden (UMO), detalló que el dispositivo de seguridad dará inicio a las 8:00 a.m. para posteriormente a las 2:00 p.m. se abran las puertas del recinto y participarán un total de 600 elementos.

El dispositivo de seguridad comprenderá tres anillos, el primero de ellos es el cierre de las calles para el ingreso controlado, para generar condiciones de proximidad, el segundo es la seguridad y el ordenamiento de las puertas donde también habrá talento humano para el control y el último que es la seguridad interna del estadio.

Según Guillén, la 49 av. Sur no tendrá cierre total, salvo por el carril derecho, y el transporte de FAS se ubicará en la Alameda Roosevelt y la Sexta Décima Calle Poniente será la zona de Once Deportivo

En cuanto a las prohibiciones dijo que no se permitirán explosivos pirotécnicos, bombas de humo de color, ningún tipo de armas, drogas, objetos contundentes, la venta y el consumo de licor o sustancias tóxicas y personas en estado de ebriedad.

Para este encuentro tampoco se permitirá que los equipos coloquen las míticas mantas con los diferentes mensajes como cada afición suele colocar en cada partido, esto debido a que el estadio no cuenta con vallas entre afición y cancha, y también porque podría dificultar la visión de los dispositivos de seguridad, según indicó el jefe de la UMO.

Por otra parte, el director de Tránsito del VMT, Félix Serrano, detalló que el cierre de las calles aledañas al estadio se realizará desde las 2:00 p.m. en la Alameda Roosevelt, desde la 49 av. Sur hasta la 25 ab. Norte.

También, la calle el progreso, entre la 6 y 10 calle poniente, entre el paso elevado hasta la 41 av. Sur y el resto de calles entre el estadio y el Gimnasio Nacional, José Adolfo Pineda, también sufrirán cierres, por lo que se solicitó a la población que utilice rutas alternas para evitar el congestionamiento vehicular.

El presidente de la primera, Samuel Gálvez, señaló que debido a que hubo “sold out” para la afición de FAS, los aficionados del equipo tigrillo no pueden adquirir boletos en la localidad del tanque, y si lo hacen no deben estar identificados con el equipo de Santa Ana, por lo que instó a los aficionados a vestir con colores neutros porque de lo contrario no podrán ingresar al estadio y no se podrán mover al sector nororiente debido a que ya no hay espacio en esa zona.

