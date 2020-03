Primera División continúa en pausa por el COVID-19

@DiarioCoLatino

Luego de una reunión de casi cuatro horas, la Primera División acordó ayer mantener las medidas tomadas la semana pasada ante la pandemia del COVID-19.

Y es que los presidentes de los equipos de la máxima categoría del balompié cuscatleco se reunieron con Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), para evaluar el panorama.

De momento, la Primera División no dará por finalizado el torneo Clausura 2020, como ya lo hizo Panamá, pero es una posibilidad que no descartan.

“Esperaremos a lo que se desarrolle más adelante, ya que aún no sabemos para dónde vamos. Algunos medios hablaban que uno de los objetivos era terminar el torneo y no les mentiré que no se ha analizado esa posibilidad, pero consideramos que no es el momento para llegar a esa conclusión aunque sí cabe esa posibilidad”, manifestó Samuel Gálvez, presidente de la primera categoría.

De esa forma, el circuito de privilegio retomará el desarrollo del torneo Clausura 2020 el 18 de abril, a la espera de que se supere la emergencia nacional por el COVID-19.

Al cierre de la primera vuelta del certamen, 11 Deportivo terminó a la cabeza de la tabla de posiciones con 20 puntos.

Jocoro, mientras tanto, quedó en la última posición de la acumulada con 32 unidades, a dos de 11 Deportivo (34).