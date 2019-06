Primera División cambia formato de clasificación

@DiarioCoLatino

Los presidentes de la Primera División acordaron el lunes que, a partir del torneo Apertura 2019, cambiará el sistema de clasificación a cuartos de final y semifinales.

Un de las reformas estipula que seis equipos clasificarán a cuartos de finalice y ya no ocho como se hizo hasta el torneo anterior.

La otra establece que los equipos que finalicen en las dos primeras plazas avanzarán de manera directa a semifinales; mientras que los otros cuatro equipos se eliminaran entre sí para definir a los otros dos semifinalistas.

“Se estipuló que el primero y segundo lugar clasificarán directamente a semifinales; mientras que los cuatro restantes pelearán por los dos cupos restantes a semifinales”, detalló Oskar Cruz, gerente de la LMF.

En la misma línea, Cruz manifestó que se mantendrá la ventaja deportiva para definir a los equipos clasificados a semifinales y final, en caso de empates.

“El acuerdo es continuar con la ventaja deportiva como se establece hasta el momento, ya que en caso de empate pasará el mejor ubicado en la tabla”, pormenorizó el gerente.

Oskar Cruz también comentó que no tuvo cabida la iniciativa de jugar la final a dos partidos, por lo que se mantiene a un solo juego.

“Se discutió realizar la final a ida y vuelta, pero no tuvo el apoyo suficiente y se mantiene a un solo partido. No obstante, la novedad es que la sede no sería exclusivamente en el estadio Cuscatlán, sino un estadio que los dos finalistas definan y cuente con todas las medidas de seguridad acorde a la magnitud del evento”, detalló Cruz.

Con respecto a las categorías menores, que es un requisito de inscripción, Oskar Cruz reveló que solicitaron a la FESFUT cambios para que la categoría sub 15, sea incluida en el torneo de la Asociaciones de Fútbol Aficionado (ADFAS).

“Solicitamos un cambio, el cual ya fue aprobado para que la Sub-15 participe en el torneo de las ADFAS. En la categoría femenina, por su parte, pedimos que sea considerada amateur y no profesional como se manejó”, explicó Cruz.

El torneo Apertura 2019 iniciará el 27 de julio y tendrá tres jornadas entre semana por vuelta. Mientras que la final se realizará el domingo 22 de diciembre.