Presidente del CESTA critica accionar de diputada Martínez sobre los plásticos

El presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, dijo que la fracción de Nuevas Ideas no se ha preocupado por prohibir el plástico de un solo uso, pero se mofa de que apoyan a programas de recolección de desechos plásticos.

“En un vídeo, la diputada de (Nuevas Ideas) Sandra Martínez ha dicho que está interesada en promover un programa de -cero basura- y aparece (en el video) varias jornadas recogiendo plásticos desechables; yo quisiera decirle a la señora diputada, con todo respeto, que eso no es -cero basura- eso es recoger la basura de un lugar y llevarla a otro-, y donde la lleve va a contaminar”, comentó Navarro.

El líder medioambiental planteó que si la legisladora está interesada en un programa de “cero basura” tiene que responder varias preguntas: “¿por qué la fracción de Nuevas Ideas no ha querido discutir una propuesta que presentó CESTA en 2022 para reducir y prohibir el uso de plásticos desechables? ¿por qué razón la Asamblea no ha legislado para que las diferentes alcaldías conviertan en abono todos los desechos orgánicos que recogen?”, cuestionó Navarro.

A la vez, planteó que las comunas lo llevan al relleno sanitario del Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) ubicado en Nejapa y a otros botaderos “y con eso dejan a la tierra sin los recursos necesarios y se genera metano.

Navarro también cuestionó la negativa de prohibir la incineración de basura. “Aquí en El Salvador en el año 2021 se importaron 13 millones de kilogramos de basura plástica, eso viene de gobiernos anteriores, pero con el gobierno de Bukele se ha incrementado y eso se está quemando allá en una cementera en Metapán (Santa Ana)”.

“Yo creo que, para que nosotros creamos que la señora diputada está interesada en cero basura, tiene que responder a esas preguntas”, puntualizó el ambientalista. La propuesta presentada por el CESTA no ha sido discutida en la Asamblea controlada por Nuevas Ideas.

La diputada de ese instituto político, Sandra Yanira Martínez, busca una reelección por el departamento de La Libertad. A la funcionaria se le ha señalado de no estar a favor del medio ambiente, pues siendo presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea no solo no ha legislado para proteger el medio ambiente, sino que ha callado diversas situaciones que le afectan a los salvadoreños, como la tala de árboles en San Miguel, prohibir el uso de agrotóxicos, entre otros.