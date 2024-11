Policías intentaron capturar a Rubén Zamora

Redacción Nacionales

La tarde de este miércoles se conoció que policías y soldados se ubicaron frente a la residencia del doctor Rubén Zamora, un perseguido político del gobierno de Nayib Bukele. Luego se supo que los efectivos ingresaron a la residencia e intentaron captura a Zamora.

La hermana de Zamora, que es abogada mostró la carta de libertad del exdiputado y ex diplomático, por lo cual los policías no pudieron detenerlo.

«El doctor se encuentra sano y salvo, y efectivamente llegaron 3 pickup con policías y soldados; entraron a la propiedad de él con el pretexto de que ‘»andaban en un operativo y por ello abrieron el portón de acceso a la misma”, circuló en las redes sociales.

Y cuando estaban “adentro quisieron apresarlo, pero de inmediato llegó la hermana de él que es abogada y les mostró la constancia de libertad que se posee y ya no procedieron alegando que ellos no sabían nada de eso y que la Jueza de Gotera no les había informado”.

Debido a esto los efectivos optaron por retirarse, según la fuente que proporcionó la información. “Esto entiendo es presión psicológica, amendratamiento para con él, pero nuestro maestro no se dejó impresionar y se encuentra bien; gracias por la preocupación; así actúa este corrupto gobierno a través de sus esbirros”.

