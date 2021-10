Polémica en EEUU sobre dar poderes de guerra a Biden

Washington/Prensa Latina

Una polémica creciente existe hoy en el Congreso de Estados Unidos para conferir poderes de guerra al presidente Joe Biden en caso de un conflicto entre China y Taiwán.

Diversos medios de prensa, entre estos Foreign Policiy, destacan los encuentros entre demócratas centristas y liberales sobre dar esa facultad al mandatario.

Los centristas favorecen ampliar las facultades de Biden aunque cualquier acción militar contra China suponga un riesgo de guerra nuclear, mientras que los liberales respaldan la política actual, señaló un informe del sitio news.antiwar.com.

Algunos, como Elaine Luria, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, alegan que si China se moviliza para tomar Taiwán, obtener la autorización del Congreso llevaría demasiado tiempo al gobernante.

Luria abordó el asunto en un reciente artículo en el diario The Washington Post, en el cual expuso que sin la capacidad del presidente de reaccionar inmediatamente, cualquier retraso impediría a Estados Unidos responder, a un nivel de conflicto inferior, para repeler una invasión y desescalar la situación.

Según antiwar.com los halcones republicanos ya elaboraron una legislación que daría a Biden la autoridad para entrar en guerra con China por Taiwán.

La Ley de Prevención de la Invasión de Taiwán autorizaría utilizar las Fuerzas Armadas para defender a la isla contra un ataque directo del ejército chino.

Mientras, los liberales son partidarios de no modificar las actuales normas de no comprometerse a defender a la isla, conocida como ‘ambigüedad estratégica’, lo que plantean no debería cambiarse.

El renovado debate fue provocado por los recientes vuelos de China en la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) de Taiwán, que son falsamente presentados como violaciones del espacio aéreo por los medios de comunicación occidentales, precisó antiwar.com

Una ADIZ es un área en la que un país quiere que se identifiquen los aviones extranjeros. El concepto no está contemplado en ninguna ley o tratado internacional, y los aviones de guerra chinos suelen entrar en la esquina suroeste de la ADIZ, en ningún lugar cercano a la isla, precisó el sitio.

Los movimientos chinos en torno a Taiwán se ven claramente impulsados por la presencia estadounidense y las medidas de Washington para impulsar los lazos con Taipei.

Un cambio de política en forma de autorización de poderes bélicos no haría sino aumentar las tensiones en la región y hacer más probable un conflicto, precisó la publicación digital.

La tensión entre Estados Unidos y China por Taiwán se elevaron en las últimas semanas a raíz de avances militares de las dos partes.

China insiste en que la isla es parte de su territorio, mientras Estados Unidos y otros aliados occidentales aumentan las tensiones con la venta de armamentos y el despliegue de unidades navales en el área.

mgt/lb