PINK FLOYD Lanza una canción para Ucrania

Iris Gálvez

Pink Floyd ha lanzado nueva música en apoyo del pueblo de Ucrania. La canción se llama “Hey Hey Rise Up”.

Este es el primer lanzamiento musical original nuevo que han grabado juntos como banda desde The Division Bell de 1994.

En el sencillo, David Gilmour y Nick Mason se unen al bajista de Pink Floyd Guy Pratt y Nitin Sawhney en los teclados y presentan una extraordinaria interpretación vocal de Andriy Khlyvnyuk de la banda ucraniana Boombox.

La canción, grabada el miércoles pasado (30 de marzo), utiliza la voz de Andriy tomada de su publicación de Instagram (https://www.instagram.com/p/Cae5TydPAxh/ ) de él cantando en la plaza Sofiyskaya de Kiev. La canción en sí, ‘The Red Viburnum In The Meadow’, es una conmovedora obra de protesta ucraniana escrita durante la primera guerra mundial que se ha repetido en todo el mundo durante el último mes en protesta por la invasión de Ucrania. El título de la canción de Pink Floyd está tomado de la última línea de la canción que se traduce como “Oye, oye, levántate y regocíjate”.

Gilmour, que tiene una nuera y nietos ucranianos, dijo: “Nosotros, como tantos, hemos estado sintiendo la furia y la frustración de este vil acto de un país independiente, pacífico y democrático que es invadido y cuyo pueblo es asesinado por una de las principales potencias mundiales”.

Gilmour explicó cómo llegó a conocer a Andriy y su banda Boombox. “En 2015, presenté un espectáculo en Koko en Londres en apoyo del Teatro Libre de Bielorrusia, cuyos miembros han sido encarcelados. Pussy Riot y la banda ucraniana Boombox también estaban. Se suponía que iban a hacer su propio set, pero su cantante Andriy tenía problemas con la visa, así que el resto de la banda me apoyó para mi set. Tocamos Wish You Were Here para Andriy esa noche. Recientemente leí que Andriy había dejado su gira estadounidense con Boombox, había regresado a Ucrania y se había unido a Territorial Defense.

Luego vi este increíble video en Instagram, donde se para en una plaza en Kiev con esta hermosa iglesia con cúpula dorada y canta en el silencio de una ciudad sin tráfico ni ruido de fondo debido a la guerra. Fue un momento poderoso que me hizo querer ponerle música”.

Mientras escribía la música para la canción, David logró hablar con Andriy desde su cama de hospital en Kiev, donde se estaba recuperando de una herida de metralla de mortero. “Le puse un poco de la canción en la línea telefónica y me dio su bendición. Ambos esperamos hacer algo juntos en persona en el futuro”.

Hablando sobre la canción, Gilmour indicó: “Espero que reciba un amplio apoyo y publicidad. Queremos recaudar fondos para organizaciones benéficas humanitarias y levantar la moral. Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania y, de esa manera, mostrar que la mayor parte del mundo piensa que está totalmente mal que una superpotencia invada el país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania”.

El video de ‘Hey Hey Rise Up’ fue filmado por el aclamado director Mat Whitecross y realizado el mismo día en que se grabó la canción. David Gilmour “Grabamos la canción y el video en nuestro granero donde hicimos todas nuestras transmisiones en vivo de Von Trapped Family durante el cierre. Es la misma sala en la que hicimos ‘Barn Jams’ con Rick Wright en 2007. Janina Pedan hizo el set en un día y teníamos a Andriy cantando en la pantalla mientras tocábamos, así que los cuatro teníamos un vocalista, aunque no uno que estuvo físicamente presente con nosotros”.

