Pedro Martínez el pianista que regresa a su patria

Pedro Martínez es un virtuoso pianista salvadoreño con 28 años de edad, ha registrado una carrera musical muy talentosa que lo ha llevado a recorrer países de América Latina y Europa. Desde pequeño su padre, Milton Martínez, lo motivó con esfuerzos pagó clases privada de música a él, y sus dos hermanos.

Sus primeros pasos en ejecución del piano fueron interpretando música religiosa, nunca dejó de buscar la excelencia musical. Describe a su padre como el principal impulsor de su carrera, tanto así que fue él quien personalmente lo llevó al CENAR para que iniciará con pasos firmes clases profesionales con el maestro Giovani Ardón.

Su carrera lo llevó a tierras costarricenses. Previamente, en El Salvador, había iniciado un proyecto llamado “Alma Flamenca” con el músico Yeyé Gálvez. Sin embargo, el ímpetu y las ganas de hacer de la música una carrera profesional lo llevaron a depositar sus sueños y embarcar con sus maletas llenas de talento al país de Costa Rica donde inició su aventura musical. Gracias al apoyo de una Iglesia Evangélica logró conseguir una beca en ese país iniciando de esta forma la carrera de Bachillerato y Licenciatura en música con énfasis en la enseñanza musical.

“Desde niño siempre he sido muy soñador. Mi sueño fue tocar el piano. Las cosas no fueron fáciles en Costa Rica, pero las ganas de salir adelante me impulsaron a trabajar con diferentes agencias musicales y de entretenimiento como pianista en diferentes formatos musicales” comenta el pianista Pedro Martínez.

En su caminar por la música, tuvo la oportunidad de acompañar a la violinista cubana Camila Berg junto con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica. En esa ocasión tocó frente a los máximos exponentes de la música académica latinoamericana. Años más tarde, la cubana Bher, ganaría un Grammy Latino.

También tuvo participaciones en hoteles como el hotel Four Seasons Guanacaste. Una tarde, tocando frente a la playa entre el público, estaba el recién fallecido Kobe Bryant. Tocó también en la Plaza de la Cultura de San José, Costa Rica, en el Festival Internacional de las Artes. En esa ocasión compartió escenario con el grupo Atercio Pelados y Gaby Moreno. Su talento también llego a Nexflix. Y es que tuvo una participación en un programa de “Master Chef”. En ese episodio acompañó al cantante costarricense Esteban Abarca.

Todo este bagaje hizo que su repertorio fuera creciendo día a día. Más de 550 canciones, entre música clásica, boleros, jazz, temas de películas, baladas, románticos, música en inglés, forman hoy en día su biblioteca musical que pone a disposición en cada concierto con su público. Ejecuta diferentes formatos con el piano. Ya sea de cola, acompañado de cantantes, de músicos. Cualquier foma la ejecuta con excelencia. Esa versatilidad, su carisma, su sinceridad, autenticidad y humildad caracterizan a este salvadoreño que sin duda alguna, ha regresado a su país para convertirse en un referente de la música salvadoreña.

Actualmente, está aportando bajo la docencia de música en la Escuela Integral de Música (ESIM). También está por inicia una gira de conciertos en eventos sociales y conciertos en teatro y hoteles. Pedro Martínez dará a conocer próximamente su gira de conciertos, y pone a disposición del público salvadoreño su amplio repertorio para cualquier tipo de evento. Le invitamos a seguir su carrera y a apoyar al talento cien por ciento salvadoreño-.