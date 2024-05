Partidos de oposición tendrán participación en solo tres comisiones

Gabriela Sandoval

@Garbriela_Sxndo

La Asamblea Legislativa instaló este martes las últimas cuatro comisiones, en las cuales diputados de oposición tendrán participación en tres, en cargos de vocalía. En la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, Claudia Ortiz de VAMOS; en la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Lira de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); y en la Comisión Política, Marcela Villatoro, de ARENA.

Durante la instalación de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, el diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, manifestó como propuesta para la presidencia a Rodrigo Ayala, del partido Nuevas Ideas (NI), para la secretaría a William Soriano (NI) y como relator a Dania González (NI). Posterior a la discusión de la propuesta, la diputada Ortiz se propuso como presidenta de la comisión, sin análisis de su propuesta por parte del resto de la comisión, los diputados de NI votaron a favor de la propuesta de Mulato.

La diputada Ortiz mencionó que debería haber un balance en las comisiones. Además, que “hay una apuesta para la economía pero no necesariamente para la mayoría de los salvadoreños”, ya que se centra en el sector turismo y no en las necesidades prioritarias de los ciudadanos.

“Hay una idea que no me parece que es la exacta, no es apegada a la realidad (…) se hablaba de que El Salvador podría ser un referente en turismo, estamos viendo que como esta apuesta económica está pasando una factura muy cara a la población salvadoreña”, enfatizó Ortiz.

Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente

Asimismo, se conformó la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, la cual estará encargada de estudiar leyes relacionadas con la salud pública, el medio ambiente y el sector agropecuario del país. Dicha comisión quedó conformada por: Ricardo Rivas (NI) como presidente, Juan Rodríguez (NI) como secretario, Saúl Mancía (NI) como relator, y como vocales Francisco Lira (ARENA), Norma Lobo, Edgar Fuentes, Estuardo Rodríguez, Johana Hernández, Herbert Sierra, David Cupido, Maricela de Guardado, Erick Romero, Jonathan Hernández, todos de Nuevas Ideas, y Serafín Orantes del PCN.

Comisión Política

Asimismo, se integró la Comisión Política, la cual quedó conformada por: Ernesto Castro (NI) como presidente, Alexia Rivas (NI) como secretaria, Christian Guevara (NI) como relator, y como vocales Marcela Villatoro (ARENA), Suecy Callejas, Ernesto Castro, Alexia Rivas, Christian Guevara, Caleb Navarro, Raúl Castillo, todos de Nuevas Ideas, Serafín Orantes del PCN y Reynaldo Carballo del PDC.

Comisión de la Niñez e Integración Social

La Comisión de la Niñez e Integración Social, con una decisión unánime, quedó conformada por: Suecy Callejas (NI) como presidenta, Lorena Fuentes (NI) como secretaria, Rubén Flores (NI) como relator, y los vocales: Claudia Toledo, Maricela Guardado, Diana Fuentes, Sharon Salazar, Adolfo Rivas, Janneth Molina, Helen Jovel, José Luis Chamagua, Andy Miranda, todos de Nuevas Ideas, y Reynaldo Carballo del PDC.