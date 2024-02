“Para el aficionado es complicado entender la construcción de un equipo que viene de cero”: técnico de la selección femenina

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección femenina de El Salvador cayó por goleada de 6 a 0 ante Canadá, en el debut que marcó la histórica participación del combinado nacional en la primera edición de la Copa Oro W. El técnico salvadoreño, Erick Acuña, dijo que no lo vio como un aspecto negativo, sino, como un resultado que ayudará al equipo a volverse más fuerte y a familiarizarse con equipos como las canadienses que destacan en el top 10 en el ranking global.

“Quedar claro que cada vez que se pierde el culpable soy yo, y no las jugadoras, no tienen ninguna incidencia en esto, soy yo el que toma las decisiones. No creo que se haya fallado, yo tenía presupuestado esto, sé que va a ser un poco difícil de entenderlo porque para el aficionado es un poco complicado entender la construcción de un equipo de fútbol que viene de cero”, indicó el estratega.

El técnico aseguró que se midieron con un equipo muy importante, con una potestad completamente diferente a la de la selección y englobó el resultado en una situación realista, porque si no es de esa forma no habrá un punto de partida.

“Estamos jugando con un equipo bien importante, no me gusta cómo se perdió, por supuesto, me hubiese gustado perder de una manera un poco más digna, jugando mejor, al final no me importaban los goles, quería ver que mi equipo perdiera el miedo de jugar con cualquiera, pero, no se pudo todavía, simple y sencillamente hay que seguir trabajando”, manifestó.

El error que cometió la selección nacional femenina, de acuerdo a la estratega salvadoreño, recayó en el miedo con el cual el equipo se enfrentó al cuadro canadiense, y tendrán que ser racionales para llegar a competir.

La selección demostró un nivel distinto al que tuvo anteriormente, y es algo que el técnico destacó y celebró, algo que para un equipo que continúa en construcción en comparación a una selección canadiense que destaca en el top 10 a nivel mundial, puede ser esperado.

“No existimos hoy, si luchamos, si aprendimos, pero no existimos. Las que tienen que sentir estos problemas son ellas, yo fui un jugador profesional y la manera en la que aprendí a jugar fue jugar con monstruitos que me enseñaron, que yo no estaba preparado todavía y eso me hizo preocuparme y prepararme. El Salvador no va a bajar los brazos ni hoy ni mañana ni nunca, vamos a seguir luchando”,

De cara al encuentro contra Costa Rica de este domingo la selección se seguirá preparándose tanto física como mentalmente, ante la falta de seguridad mental que según el técnico no hubo, para llegar a este importante encuentro contra la selección tica que definirá el camino de la azul y blanco.

“Todos saben que nuestra meta es cuartos de final, pero la meta real es clasificar al Mundial en dos años dentro de esta misma competición, dos años y medio para mí es un montón y vamos a trabajar de la mejor manera para que esto no pueda pasar porque si queremos acceder tenemos que poder jugar partidos como esto”, puntualizó.

El equipo cayó por goleada de 6-o en el encuentro debut, por goles de Cloé Lacasse (3’), Jordyn Huitema (24’), Adriana León (28’, 59’ P), Kadeisha Buchanan (62’), Olivia Smith (86’), en un partido donde el combinado canadiense tuvo total control del balón y el terreno de juego.

En el inicio de la fase de grupos, el grupo C en el que se ubica La Selecta, está encabezado por Canadá y Paraguay, quienes derrotaron a El Salvador y Costa Rica, respectivamente.