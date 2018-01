Panameños claman contra la corrupción en fecha histórica

Ciudad de Panamá/AFP

Más de mil personas se manifestaron en Panamá contra la corrupción, en momentos que el país es sacudido por varios escándalos de repercusión internacional.

Los manifestantes, algunos con banderas panameñas, se concentraron de forma pacífica en el paseo marítimo de Ciudad de Panamá, donde habían sido convocados por un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

La convocatoria de la protesta coincidió con el aniversario de la muerte, en 1964, de 21 panameños a manos de agentes de seguridad estadounidenses, cuando intentaban izar una bandera nacional en la zona del Canal de Panamá, entonces bajo jurisdicción de Washington.

“El sentir que tenemos los panameños es que en los últimos años nos han robado y la corrupción ha entrado hasta lo más profundo de nuestras raíces como país. La impunidad es horrorosa”, dijo a la AFP Ubaldo Davis, productor de televisión y uno de los convocantes.

Con pancartas como “Ya basta, no más gobiernos corruptos” o un cartón simulando un ataúd con el lema “Corrupción, me mataste”, los manifestantes pidieron “cárcel para los corruptos” y que los condenados por corrupción no puedan acceder a un cargo público.

“El pueblo panameño ha aguantado mucho, pero hoy despertó. Esta es la primera cita de muchas”, señaló Davis.

La Unión Europea incluyó a Panamá en diciembre en su lista negra de paraísos fiscales, un año después del escándalo de los “Panama papers”, una filtración que reveló cómo una firma local de abogados creó sociedades opacas en todo el mundo, algunas de ellas para evadir impuestos.

Pese a las acusaciones, las autoridades panameñas no han informado sobre detenciones o imputados por este caso.

El megaescándalo de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos para obtener contratos, también tocó al país centroamericano, donde dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y varios de sus exministros han sido imputados.

El propio Martinelli, detenido en Estados Unidos, es acusado por la justicia panameña de espionaje e investigado por múltiples delitos de corrupción.

Al coincidir con el aniversario de la muerte de los 21 panameños en 1964, más de un centenar de personas convocadas por organizaciones izquierdistas, marcharon también en la capital panameña bajo el eslogan “los mártires se respetan”.

“Los mártires lucharon contra el imperialismo en ese entonces. La lucha de hoy es igual y hasta peor contra una corrupción interna que tenemos que desparecer”, expresó Davis.