Organizaciones denuncian exposición de pacientes con cáncer al COVID-19

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

La Asociación Salvadoreña de Pacientes Oncológicos (ASPO) y la Fundación Edificando Vidas, Amando al Paciente con Cáncer, demandaron de las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), no usar el hospital Oncológico, como centro COVID-19, porque pone en riesgo sus vidas.

En un pronunciamiento público externaron su preocupación por la decisión de convertir al Hospital Médico Quirúrgico (MQ) y Oncología en Hospital COVID-19, pese a que la Asamblea Legislativa giró un recomendable y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) respaldó la solicitud de las organizaciones, señalaron que fueron ignoradas.

“Hemos recibido denuncias de pacientes que llegaban a ingreso para recibir su tratamiento de quimioterapia y han sido enviados a sus casas porque han suspendido los ingresos por la situación del COVID-19, también conocemos que la semana pasada fallecieron tres pacientes oncológicos por contagio del virus y los ingresados se han dado cuenta que hay veinte camas con pacientes sospechosos de COVID-19, en el mismo piso donde hay pacientes que están recibiendo sus tratamientos de cáncer”, afirman.

Sobre los pacientes con cáncer y el COVID-19, innumerables páginas de internet sobre oncología, afirman que estas personas tienen un “mayor riesgo de estar inmunocomprometidos (sistema inmunitario débil), que presentan riesgo a contagiarse, ya sea, por el tipo de cáncer, tratamiento (cáncer activo) que recibe, afecciones o su edad, que les compromete más fácil, que un adulto sano medio.

“Entendemos la situación de emergencia, pero también deben considerar la condición de vulnerabilidad de los pacientes oncológicos debe considerar que nuestra vida corre peligro, el cáncer no espera, somos pacientes que luchamos por nuestra vida diariamente, y somos muy susceptibles por la naturaleza de la enfermedad, a adquirir la infección COVID-19, fácilmente por lo que tenemos que recibir nuestro tratamiento en tiempo y forma adecuados para no desarrollar metástasis o llegar a un desenlace fatal”, señalaron.

Asimismo, denunciaron que en el Hospital Nacional Rosales, no cuenta con medicamentos para quimioterapia, y los pacientes que asisten a este establecimiento de salud, ya comenzaron a resentir la falta de su tratamiento que puede ser la diferencia de alargar sus vidas.

“Entendemos que nuestro país está atravesando momentos muy difíciles en el área económica y en el área de salud, por lo que instamos a las autoridades pertinentes, en favor de las vidas de los salvadoreños que están obligados a defender, que enfoquen sus esfuerzos en promover medidas oportunas y eficaces para contener no solo la pandemia sino también el resto de enfermedades crónicas y eventuales, que incluye el cáncer, enfermedad a la cual, nos encontramos expuestos”, indicaron.

El derecho humano a la salud y el artículo 1, de la Constitución Política de El Salvador, que reconoce “al ser humano como el principio y fin”, del quehacer del Estado, es el asidero legal, al que apelan las organizaciones para garantizar su salvaguarda.

“Razón por la cual -como asociaciones de pacientes con cáncer- hacemos un llamado urgente a las autoridades de Salud, a utilizar el precario presupuesto en la real e inmediata atención de los pacientes con cáncer, a no ponerlos en riesgo de contagio del virus COVID-19, al utilizar el hospital de Oncología para atención de pacientes contagiados con el virus, y al suministro oportuno de medicamentos de comprobada calidad seguridad y eficacia, priorizando la vida y no las políticas de publicidad que no aportan salud a nosotros los usuarios de la red de hospitales del ISSS y públicos”, puntualizaron.