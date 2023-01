Oposición venezolana le pasó factura a Juan Guaidó por sus robos al Estado

Caracas/Sputnik

La eliminación del autodenominado gobierno interino por parte del propio sector opositor venezolano evidencian un pase de factura contra Juan Guaidó, por liderar y propiciar el robo contra los activos del Estado y el bloqueo económico contra el país, dijo en conversación con la Agencia Sputnik el diputado Julio Chávez.

“Es tal el nivel de decepción del pueblo opositor que no le quedó otra opción que dejar sin efecto ese globo de ensayo que intentaron, que no les resultó (…) utilizar esa figura (del gobierno interino) como un instrumento de entrega de la soberanía, para desmantelar todas las misiones diplomáticas de Venezuela en el mundo y de propiciar y facilitar todo ese proceso de robo, de bloqueo, de crisis y persecución financiera”, expresó Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

A poco de que el gobierno interino cumpliera cuatro años desde su instalación en 2019, un sector de la oposición decidió por votación poner fin a esa figura, tras considerar que se había debilitado y no haber cumplido con los objetivos.

La disolución fue impulsada por los partidos políticos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que en algún momento respaldaron a Guaidó.

EEUU

El Gobierno de EEUU respetó la decisión de suprimir al gobierno interino, luego de brindarle su respaldo por más de tres años.

Chávez, también presidente de la comisión especial del parlamento para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el exterior, consideró que la administración estadounidense buscará conformar un nuevo liderazgo opositor tras la derrota de Guaidó.

“EEUU no va a ceder, ni va a flexibilizar, sino que por el contrario va a endurecer las medidas unilaterales y va a buscar fabricar nuevo liderazgo opositor porque los que tenía resultaron ser unos delincuentes, ladrones y corruptos”, comentó.

El 12 de enero, durante la presentación de su mensaje anual a la nación, Maduro exigió nuevamente al Gobierno de Joe Biden el levantamiento de las 927 sanciones impuestas contra su país.

En respuesta, Washington dijo que mantendrá intacta su política de sanciones contra Caracas.