Operación Milagro sigue beneficiando a salvadoreños con jornadas oftalmológicas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Salvadoreños que han tenido problemas con la ceguera han sido beneficiados con el programa “Operación Milagro”. Este jueves, como cada 15 días, se realizó la jornada de oftalmología para la evaluación diagnóstica, que permite no solo determinar el tipo de problema visual, sino la urgencia o no de la posible operación

Los beneficiados son salvadoreños de todas las edades.

En estas jornadas de evaluación se cuenta con un doctor especialista en oftalmología, el cual detecta qué enfermedad tiene el paciente de la visión. Entre estas destacan las cataratas y pterigión, y si está a nivel para cirugía inmediatamente se le programa una cirugía, para la cual el paciente lastimosamente tiene que ir hasta Guatemala para poder realizarla, ya que el actual Gobierno no continuó con una brigada médica cubana en el país que hacía esa labor de forma solidaria. En Guatemala están los médicos cubanos y esas cirugías son gratis, los pacientes solamente deben financiarse el transporte y los insumos médicos.

En las jornadas de oftalmología también se revisan a los que ya fueron operados. Los médicos cubanos piden que la primera revisión se haga en Guatemala, en su brigada, para ver la recuperación. Las siguientes revisiones las hace el médico especialista en San Salvador de forma gratuita. De hecho, tampoco las evaluaciones tienen un costo.

Este proyecto es de solidaridad para los salvadoreños, dicho programa proviene de Venezuela y Cuba, y es coordinada en El Salvador por la Dirección Nacional de Operación y Misión Milagro. Muchos de los beneficiados son pacientes que el sistema nacional de salud les ha puesto trabas o simplemente no pueden costear evaluaciones y menos una cirugía. En Operación Milagro, se busca que se agilicen los casos urgentes.

Hugo Edgardo Avalos relató que su esposa es beneficiada con este proyecto. Su compañera de vida fue operada de un ojo por cataratas, y en esta jornada asistió para la evolución del otro ojo.

“Lo que hemos podido ver a través del servicio que dan es de gran beneficio a la comunidad porque la vista es lo más preciado que puede haber en el ser humano, y este equipo de trabajo en este rubro es de mucha bendición a pesar de todas las limitantes por las que se mueve”, comentó Ávalos.

Milton Rodríguez, uno de los colaboradores del proyecto, dijo que este tipo de jornadas benefician a la población porque en los hospitales públicos tardan de un año a dos años. en operar. En la jornada de este jueves, aproximadamente 60 personas asistieron a realizarse la evaluación diagnóstica respectiva.

De la Paz Medina, otro de los beneficiados, comentó que desde hace un tiempo quería operarse, pero por falta de recursos monetarios no lo había hecho. Él fue operado hace dos meses y no tuvo significativos gastos, relató.

“Yo soy veterano y me reúno con los veteranos, y un día hubo reunión aquí (en el ex local de la UNTS) y los coordinadores me vieron que no estaba bien de un ojo; entonces, me pasó con el doctor y me mandaron de urgencia a operarme a Guatemala”, relató. “Yo estoy contento porque se me terminó el miedo, ya que me decían que dolía mucho, pero gracias a Dios fue una operación exitosa porque puedo decir, que hoy veo demasiado”, puntualizó Medina.