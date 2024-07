Nuevas Ideas niega estudiar propuesta para que acuerdos de junta directiva sean públicos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevas Ideas y los partidos aliados negaron sus votos para conocer una propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para que los acuerdos de Junta Directiva de la Asamblea Legislativa sean públicos.

Casi por finalizar la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, la diputada suplente de Claudia Ortiz, Cesia Rivas, propuso modificar agenda para introducir la pieza de correspondencia y que pasara a estudio de la comisión respectiva.

Esta misma iniciativa fue propuesta por la diputada Claudia Ortiz, en julio de 2021. Son 19 artículos de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. “Los ciudadanos quieren respuestas de los funcionarios, sobre todo, en el uso de fondos públicos (…) es así como la transparencia es una herramienta para evitar la corrupción”, comentó Rivas.

Entre lo estipulado en la reforma se menciona que todos los acuerdos de la junta directiva de la Asamblea Legislativa deben ser públicos. Asimismo, se establece que sea información pública todo lo que tiene que ver con políticas públicas e informes del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud, planteó Cesia Rivas.

Entre las propuestas también está la justificación de la reserva de información por cada ente que lo ha dispuesto pero que esta, no puede acceder de 3 años, pues actualmente es por 7 años. “El fin es ampliar ese derecho de acceso a la información pública”, sintetizó la legisladora por VAMOS.

Por su parte, Nuevas Ideas y partidos aliados no brindaron su voto para la propuesta, solamente tuvo el voto de VAMOS y los dos de ARENA. Es de contextualizar que los acuerdos de junta directiva del Órgano Legislativo no son públicos; en ellos de deciden todo lo relacionado a la administración de la Asamblea, contratación y despido del personal administrativo, nombramiento, traslado o retiro de diputados en comisiones legislativas, así también las asignaciones presupuestarias a las fracciones legislativas y por cada diputado.

Este último punto tomó mayor relevancia en los últimos días, pues se conoció que cada diputado recibía $14,500 dólares mensuales; esto generó fuertes críticas en la opinión pública. De hecho, el presidente inconstitucional de la República, Nayib Bukele, en cadena nacional anunció que harían una reducción en ese monto, para gastos, pero aún no se conoce si los legisladores le tomaron la palabra o no.

Por su parte, Nuevas Ideas no ha tocado de lleno el tema; solo manejan una reducción de gastos, pero por los 24 diputados que no estarán en la legislatura 2024-2027, y no de la reducción de los gastos como los fondos para asesores de diputados.

