Nuevas Ideas niega apoyo a familias de Valle Verde que sufren desabastecimiento de agua

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Habitantes de Valle Verde 1 y 2, en Apopa, llegaron este miércoles a la Asamblea Legislativa para pedir el acompañamiento de los legisladores ante la crisis de desabastecimiento de agua que enfrentan desde hace meses, denunciando que ni la empresa privada AMPO ni las instituciones estatales han garantizado el suministro del vital líquido.

En horas de la mañana de este miércoles, habitantes de la colonia de Valle Verde 1 y 2, Apopa, llegaron a la Asamblea Legislativa para pedir el apoyo de los legisladores referente a su situación de desabastecimiento de agua.

Abigail Hernández, representante comunitaria expresó que llegaron al Congreso, por una sola causa “el agua”, ya que debido a las “situaciones deplorables” que enfrentan en la actualidad, atraviesan una crisis de agua que se ve reflejada incluso en el consumo humano.

“Los niños también están viviendo una situación (difícil), porque hay niños que nos han comentado que no se bañan o que tienen que reciclar el agua. Es una situación bien cruda”, destacó Hernández.

Lo único que piden los habitantes es ser escuchados por las autoridades correspondientes, ya que desde junio se realizó la primera marcha para exponer la situación sobre el vital líquido.

Las comunidades han acudido a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la alcaldía municipal, liderada por Nuevas Ideas y la Asamblea Legislativa para exigir que la Administradora de Pozos S.A. de C.V. (AMPO) cumpla con sus compromisos de abastecimiento, no han obtenido una respuesta favorable a su problemática. En ANDA, les dijeron que están enterados de todo el problema, pero que no les corresponde a ellos y les remitieron a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA); Sin embargo, en dicha institución únicamente les ofrecieron gestionar el envío de pipas. Los pobladores señalaron en agosto de este año, que la empresa ha informado que trabaja en una transición para entregar el proyecto, ya sea a la comunidad o al Estado.

“Esta situación ha venido de mal en peor. Hemos hecho marchas, hemos visitado entidades gubernamentales de las cuales no hemos tenido respuesta”, lamentó Hernández. A la vez, añadió que después de dicho proceso de transición, la ASA, conjunto al Comité de Agua, que ahora, se ha llamado Junta de Agua, “son los que están administrando los tirajes, pero estamos peor”, ya que el agua, les caía a las primeras 10 casas, pero ahora, ya no les cae.

Por ello, dejaron una carta a todos los grupos parlamentarios para exponer su situación; sin embargo, a Nuevas Ideas no se le entregó, ya que no les fue recibido.

Los habitantes pidieron a las autoridades correspondientes que asuman la responsabilidad y agilicen el control sobre el proceso. Las aproximadamente 2,500 mil familias, han pasado en esta crisis por cuatro meses. Pero esa misma situación la tiene desde hace 30 años. Se abastecen por medio de pilas y agua embotellada o por medio de fardos.

“Momentáneamente la empresa AMPO, que era la empresa que nos abastecía nosotros, dijo que iba a salir de la colonia y se daba de baja el servicio. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta contundente de parte de las autoridades, no tenemos información tampoco verídica, desconocemos cómo está la situación”, destacó Hernández.

En la plenaria de este miércoles, la diputada Claudia Ortiz pidió modificación de agenda para abordar el tema y emitir un recomendable a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que realice un estudio técnico de factibilidad que permita identificar si ANDA puede brindarles el servicio y a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) para que brinde un informe para conocer la situación de desabastecimiento del agua en Valle Verde 1 y 2 y el cambio de proveedor.

“Estas colonias llevan años sufriendo un deficiente abastecimiento de agua potable; por años, el proveedor de servicio ha sido la empresa Administradora de Pozos S.A. de C.V. (AMPO), pero con un servicio totalmente deplorable; luego de la presión social que la comunidad organizada realizó la empresa anunció que dejaría de brindar el servicio; en este momento, la situación es mucho más compleja que antes, pues no hay certidumbre de quien será en adelante, el proveedor de servicio de agua”, comentó Ortiz en el pleno legislativo.

La legisladora expuso ante los diputados que los habitantes, piden que sea la ANDA, el proveedor de agua potable en las comunidades. Sin embargo, Nuevas Ideas negaron sus votos. Reynaldo Cardoza votó en contra.

“Lamento profundamente la falta de humanidad, empatía y madurez política de Nuevas Ideas (…) ¿ustedes saben que es lidiar con la falta de agua?, tener que agarrar agua de lluvia para lavar los trastes; consumir todos los días agua de bolsa plástica. Este es un problema serio”, concluyó Ortiz.

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