NOVUS ORDO

POR: JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO

Erich Fromm fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Escribe “Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea: hacía una sociedad sana”, en mil novecientos cincuenta y cinco1.

En el primer capítulo examina los progresos de nuestra civilización y el mal uso de ellos. Enfatiza las perversiones patológicas en los modos de vida democráticos, las cuales son manifestaciones de una profunda insatisfacción existencial. En el segundo capítulo, Fromm presenta la tesis de psiquiatras y psicólogos que, una sociedad no puede estar psíquicamente enferma. Los problemas son individuales y su solución es la adaptación personal a la sociedad en que vive. En el capítulo tres menciona que, en el hombre, existen leyes sociales y morales propias de una naturaleza que supera la animalidad. Hay cinco necesidades básicas de la existencia humana: la primera, relación contra narcisismo; la segunda, trascendencia: creatividad contra destructividad; la tercera, arraigamiento: fraternidad contra incesto; la cuarta, sentimiento de identidad: individualidad contra conformidad gregaria y quinta, necesidad de una estructura que oriente y vincule: razón contra irracionalidad. En el cuarto capítulo, Fromm insiste que la naturaleza humana, se recrea en la sociedad. La estructura social condiciona la maduración de la persona y puede producir en ella resultados patológicos. En el quinto capítulo dice que, los individuos se adecuan unos de otros, al mismo tiempo, se ajustan a un carácter social que depende de las ideas políticas, filosóficas y religiosas del entorno. En la sociedad del siglo veinte, hay un triunfo del mercado y el desarrollo de la técnica favoreció el aumento del capital. En la sociedad capitalista afloran la inteligencia instrumental, la conciencia amortiguada y silenciada, abundantes manifestaciones religiosas y crecientes idolatrías. En el capítulo sexto, la decadencia de la civilización, es una de las críticas a la sociedad capitalista. Diferentes pensadores profetizaron la transformación del hombre en máquina y los regímenes autoritarios. En el capítulo séptimo, Fromm analiza las idolatrías autoritarias del nazismo y el comunismo. En el capítulo ocho considera que el trastorno psicológico es, por el conflicto con las exigencias naturales de la persona humana. La solución está en el socialismo comunitario: mejoradas condiciones de trabajo, participación en decisiones, distribución de bienes y valoración de aptitudes, así como la necesidad de una base ética común.

ESTADO POLICIAL

Pero las élites mundiales propugnan por El Nuevo Orden Mundial, el cual es un peligro claro para la humanidad. El Nuevo Orden Mundial ha sido descrito como un “Estado Fascista Global”, un “Feudalismo de Alta Tecnología” y una “Pesadilla Orwelliana”. El escritor estadounidense Michael Nield, escribió, en el dos mil cuatro, “La hoja de Ruta del Estado Policial” (The Police State Road Map)2. En dicha obra explica que, la concentración de poder financiero manipula las políticas públicas en todos los niveles mediante la cooptación de políticos, institutos políticos, organizaciones benéficas, establecimientos educativos y medios de comunicación. El centro de gravedad es el cartel de tres cientos billones de dólares, el cual esta en el Reino Unido y Europa. El objetivo de la elite es, mantener la estructura capitalista tal como está con una diferencia vital, no habrá clase media en el Nuevo Orden Mundial. Estados Unidos ha perdido millones de empleos manufactureros, debido al creciente déficit comercial. La élite ha promovido el libre comercio y las fronteras abiertas, con pleno conocimiento de sus consecuencias destructivas. El documento político “Reconstruyendo las defensas de Estados Unidos”, es un plan para la destrucción de su economía a través de una serie de guerras. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se presenta al público como una institución de paz y justicia social, pero, su propósito es imponer el Estado Fascista Global. La reestructuración geopolítica masiva, necesaria para reunir a todas las naciones bajo un ejército mundial, requerirá la amenaza de una Tercera Guerra Mundial. La Ley Marcial proporcionará la perturbación necesaria a la democracia, para permitir a los gobiernos implementar los cambios deseados. Otra predisposición es, el uso de las leyes de salud mental para controlar a la población. Y la futura estrategia militar serán los microchips implantados y conectados por satélite. La élite occidental promueve la religión New Age, donde la élite gobernante estará libre de restricciones morales. La élite respalda una inquietante agenda de abuso sexual e intentan hacer la pedofilia, lo más fácil posible. La élite ha usado las ciencias físicas y sociales para restringir el crecimiento demográfico, manipular la salud humana y promover la eugenesia. El uso de vacunas es un pretexto de la salud pública, para asesinar y esterilizar millones de personas en el mundo. Los cultivos transgénicos, colocan a los agricultores y a la propia cadena alimenticia, bajo el control de un puñado de corporaciones multilaterales. La propaganda, herramienta clave de la guerra psicotrónica, incluye tácticas como la sobrecarga de información. La elite financiera ha tomado el control de los principales medios de comunicación, para mantener su riqueza y poder ocultarse a la vista del público.

DISOCIACIÓN DE LAS ELITES Y PSICÓPATAS POLÍTICOS

Las élites globales y gobiernos dirigidos por psicópatas, confabulan contra la humanidad. En el libro “La Secesión de los Ricos”, escrito por el sociólogo Antonio Ariño y el político socialista y catedrático, Joan Romero, ambos españoles, sostienen que un fantasma recorre el mundo, la secesión de las élites3. Las manifestaciones de esta secesión es la fuga de capitales, fuera de los países de residencia de las élites económicas y la falta de compromisos con los avatares de sus sociedades. La secesión de las élites es un desanclaje financiero, económico, político, cultural, moral y residencial de las élites, en relación con la sociedad en la que se hallan nacionalizadas y tributan. Estas han adquirido pautas de comportamiento y estilos de vida concretos, tienen una personalidad distinta resultado de su identificación con sus riquezas y posesiones. Consideran que tienen determinados derechos, por lo que están organizadas en think tanks y grupos de presión en las esferas del poder, para que se adopten medidas que les permiten la optimización fiscal. Por tanto, la secesión de las élites es el resultado del avance del capitalismo financiero, a caballo de la revolución de las socio tecnologías digitales. Propiciado por la disolución del poder intimidatorio de fuerzas como, las organizaciones sindicales y alternativas al capitalismo. La secesión es multidimensional, se manifiesta en la política, cultura y moral. En el ámbito político hay un cambio de perspectiva. Hay una “desafección” hacía “sus” partidos tradicionales “naturales”, debido a que los partidos y sus líderes, se han alejado de los intereses preferenciales generales.

John W. Whitehead, es un abogado constitucionalista y escritor estadounidense, fundador y presidente del Instituto Rutherford. Escribe el artículo “No vote por un psicópata: tiranía a manos de un gobierno psicópata”, el veinte de octubre de dos mil veinte4. El contenido de este artículo aparece nuevamente el diez de enero de dos mil veinticuatro, bajo el título “Criminalidad en la Casa Blanca: el ascenso del psicópata político”. En esta segunda publicación, su coautora es Nisa Whitehead, directora ejecutiva del Instituto Rutherford. El contenido de ambos titulares se puede resumir en ocho ideas. La primera idea es que no existe diferencia entre psicópatas y políticos. No hay diferencia entre los estragos causados, en vidas inocentes, por criminales y funcionarios que, mienten a sus electores. La segunda idea del artículo de John y Nisa Whitehead es que los políticos carismáticos, igual que psicópatas criminales, muestran incapacidad de aceptar la responsabilidad de sus acciones. La tercera idea que se extrae del artículo de Whitehead es que elegir a un psicópata para un cargo público equivale a un harakiri nacional. El cual es un acto ritualizado de auto aniquilación, auto destrucción y suicidio, con la desaparición del gobierno democrático. Hay que indicar que, el psiquiatra salvadoreño, José Miguel Fortín Magaña, definió a Nayib Bukele como psicópata y mitómano, quien se encuentra integrado a las élites globales. La cuarta idea del artículo analizado es que, cuando un gobierno ya no ve a sus ciudadanos como seres humanos con dignidad y valor, sino, como cosas que pueden ser manipuladas, estamos experimentando una patocracia. La quinta idea encontrada es que, una de las mejores curas contra los malos lideres es la democracia política. Esto significa, responsabilizar a los políticos de sus acciones y las acciones de su personal. Medios disponibles para ello es el periodismo de investigación que esclarece e informa, a través de denuncias que expongan la corrupción, a través de demandas que cuestionen la mala conducta, protestas y acciones políticas masivas. La sexta idea extraída del artículo de Whitehead es que, los ciudadanos deben de exponerse a múltiples fuentes de medios, ya sea independientes o convencionales, pero, que lo lleven a pensar por sí mismos. La séptima idea del artículo es que, un sistema que responsabilice a las personas ante la sociedad es una de las mejores maneras de mantener bajo control, a las personas sin conciencia. Y la octava idea es que, nuestras libertades, no provienen del gobierno, son inseparables a nosotros. El propósito del gobierno no es socavar nuestras libertades, sino, salvaguardarlas. Hasta que podamos volver a esta forma de pensar, seguiremos siendo esclavos de un Estado Policial burocrático, dirigido por psicópatas políticos.

