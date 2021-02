“No más violencia política a las mujeres”, campaña de organizaciones de DD. HH.

Gloria Silvia Orellana

“Nosotros como partido Nuestro Tiempo, hemos insistido en la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y sin violencia; sabemos de los retos que enfrentan las mujeres -sobre todo- en esta campaña electoral, donde se ha normalizado la violencia contra las mujeres, ataques, difamación y las calumnias”, expresó Aída Betancourt, candidata a diputada por el departamento de La Libertad, por el partido Nuestro Tiempo.

La Red para la Democracia Paritaria, en el marco del lanzamiento de dos campañas enfocadas en promover la participación de más mujeres en la política y eliminar la violencia política contra ellas, convocó a mujeres que se encuentran involucradas en la política actualmente y a quienes aspiran a un cargo de elección popular para el próximo 28 de febrero.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), ONU Mujeres en El Salvador, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Instituto Nacional Demócrata (NDI), Hanns Seidel Stiftung, Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXSAL), Asociación de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS); junto a OXFAM en El Salvador y el PNUD.

La presentación pública de ambas campañas que ostentan los lemas: “Más Mujeres, más Democracia” y “No más Violencia Política”, es un llamado colectivo a partidos políticos y población general, a cesar la costumbre de denigrar a los adversarios por la petición del voto popular, que los llevará a ostentar un cargo como funcionario público y como tal, para atender a la ciudadanía que depósito su confianza a su proyecto partidario.

Sobre la realidad en la política de las mujeres, Aída Betancourt agregó que lo más grave de estas prácticas de denigrar públicamente a un adversario, es que disminuye la participación de las mujeres que podrían estar considerando lanzarse a una elección por un cargo público, por la impunidad en que terminan este tipo de ataques, amparados en el anonimato de las redes sociales.

“No puedo negarlo, hay logros como el que se obtuvo desde la Sala de lo Constitucional, en la cual se decretó la medidas cautelares contra Walter Araujo, de Nuevas Ideas, por sus expresiones de violencia contra la mujer, y cito el texto de la resolución de la Sala de lo Constitucional, y creo, que eso fue lo importante activar las instituciones y leyes que ya existen para garantizar los derechos de las mujeres”, argumentó Betancourt.

La campañas de esta red de organismos nacionales e internacionales, surge en el contexto de la actual campaña electoral, como una invitación a todos los actores sociales y políticos a desechar todo tipo de expresión de violencia a las mujeres, y dejar de obstaculizar sus aspiraciones porque, solo afecta la democracia en el país, explicó Ana Elena Badilla, representante residente de ONU Mujeres en El Salvador.

“La forma más común de violencia ahora se da a través de redes sociales, como lo hemos visto, sobre todo, en un contexto de pandemia en todo el mundo y en particular en El Salvador, la comunicación en las redes sociales, adquiere mucha relevancia. Y entonces, en esa misma vía, se emitan expresiones de violencia contra las mujeres. ¿Qué vamos hacer?, pues lanzar estas campañas para hacer conciencia en la población sobre la importancia de respetar las candidaturas de las mujeres, de no atentar contra ellas, en lo personal, porque en esas campañas aluden a aspectos personales que afectan a su familia, a ella y son parte de una actitud sistemática de no reconocer que las mujeres tienen la posibilidad y capacidad de estar en política”, expresó Badilla.

Otra de las observaciones hechas por la Red para la Democracia Paritaria, se relaciona con los avances de las mujeres en cargos de toma de decisión, porque afirman que se sigue privilegiando la participación de candidaturas de hombres en cargos de propietarios y las mujeres como suplentes, así como otras barreras institucionales, personales y financieras.

“La actividad política es importante y las mujeres tienen que estar en la política, ser parte de la toma de decisiones en la sociedad. Es cierto, que muchas han dicho -yo me retiro- por las experiencias muy duras que han tenido, y nosotras les hemos dicho -sigan adelante- pero también, les decimos a los partidos políticos, apoyen y protejan a las mujeres de estas formas de violencia, poniendo límites dentro de los mismos partidos. Y también, que las otras autoridades competentes en el país, que tengan también acción ante esta situación como el Tribunal Electoral. Las mujeres son el 53 % de la población y como tal, tienen el derecho a participar y estar involucradas en la sociedad que quieren tener, cuál es El Salvador que quieren tener”, sostuvo la representante de ONU Mujeres.

En cuanto a la situación de la violencia contra la mujer, más allá, del ámbito político electoral, Badilla explicó que un tercio de los hogares del país están a cargo de mujeres, las que fueron afectadas directamente por la pandemia del COVID-19, no solo por la pérdida de puestos de trabajo, sino también por la violencia intrafamiliar.

“Sabemos que más del 60 % de las microempresas en el país están a la cabeza las mujeres y muchas de ellas, tuvieron que cerrar o disminuir sus actividades a causa de la pandemia. Esto ha tenido un impacto muy fuerte en la economía de las mujeres y sobre todo, en donde son jefas de hogar. Y como saben, se incrementó el riesgo de la violencia en períodos de pandemia y hubo un incremento del 40 % en las denuncias de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y relaciones de pareja, por el largo tiempo compartido y las tensiones que genera la pandemia, lo económico y sociales. Entonces, hay que fortalecer los mecanismos de protección que ya existen, y que las mujeres cuenten con lugares donde puedan denunciar, recibir orientación y servicios esenciales, así como, la participación de los medios de comunicación para contribuir con mensajes que prevengan la violencia contra las mujeres”, puntualizó.