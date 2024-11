NO IMPUNIDAD CRIMINAL PARA TRUMP, ¡SÓLO CÁRCEL!

Walter Monge-Cruz

Presidente

Comisión Cívica Democrática

Existe una sola razón por la cual Trump busca ser Presidente nuevamente, esa es obtener impunidad criminal y evitar ir a la cárcel por todos los procesamientos legales que enfrenta como el fraude, abuso sexual, difamación, robo de documentos secretos, obstrucción de la justica y el gravísimo intento de robar las elecciones de 2020, incitando el más infame y traidor ataque a nuestra Republica, buscando destruir el más sagrado rito de la democracia, que es confirmar al elegido por el voto a ocupar la Casa Blanca, mandando un ejército de racistas cultistas al Capitolio para mantenerse en la Presidencia, alegando la falsedad de una elección fraudulenta, únicamente, porque el, no pudo ganar la voluntad de la mayoría del pueblo después de cuatro años de caos político, económico y desgracia humana con la muerte de millones por Covid-19, debido a su incompetencia mental, moral y cívica.

A una semana de las próximas elecciones presidenciales, es inconcebible que alguien con el inmoral y caótico récord de Trump, este tan cerca de ganar la Presidencia de este país nuevamente, especialmente porque el voto de muchos latinos lo haría posible, sobre todo el voto de los latinos evangélicos y cristianos, quienes supuestamente, tienen un nivel de moralidad superior al resto de quienes se designan católicos y no creyentes, pero consideran que Trump les representa y ofrece un mejor futuro. ¡absurdo!

Trump ha hecho como punto principal de su campaña a través de su plan 2025 a comprometerse al objetivo de deportar a millones de latinos, quitarle la nacionalidad a los hijos de todos los ilegales nacidos aquí, la residencia a quienes abusan de los servicios del gobierno y los permisos de trabajo a todos los amparados en el TPS, porque los considera subhumanos con genes inferiores, quienes se comen los perros y gatos de los vecinos, les roban los empleos a los blancos y son la causa de toda la criminalidad que ocurre en el país.

¿Como puede alguien quien dobla las rodillas cada Domingo en un gesto de humildad y devoción a la enseñanza de Jesucristo, ignorar la corrupción, depravación e infamia de Donald Trump?, ¿Qué, intentaron asesinarlo y Dios lo salvo? No. El diablo también protege a los suyos.

Ser ciudadano de este país y hablar inglés, hace que algunos latinos se consideren superiores a los recién llegados, pero, aparte de los que nacieron aquí, la mayoría de ustedes se mojaron al pasar el Rio Bravo y han vivido la dureza de buscar y conquistar el sueño americano. Sus hijos, quienes nacieron aquí y están por votar por Trump, desconocen, que es vivir en la extrema pobreza que ustedes vivieron en los regímenes políticos de América por los cuales huyeron para cambiar sus vidas y lo encontraron en este país, porque les brindo la oportunidad de alcanzar sus sueños. Donald Trump, quiere quitarles lo que han logrado y deportarlos junto a sus hijos nacidos aquí.

¿Cómo pueden los cubanos en Florida, los Venezolanos, Nicaragüenses en todo el país, votar por un admirador de Vladimir Putin? Es inconcebible. Sus abuelos, padres y ustedes mismos sufrieron el abuso inhumano del sistema político ruso. Trump ha manifestado su deseo de perseguir con el ejercito a quienes considera enemigos internos del país, como el congresista demócrata Adam Schiff, periodistas, y a la mitad del país que son demócratas o independientes que no votan por él, porque les llama comunistas.

Ha prometido cancelar medios de comunicación como CBS o cualquier otro que no promueva sus mentiras y lo enfrente con la verdad. Ha prometido ser dictador de los Estados Unidos de América a partir del primer día si gana la elección. ¿Cómo es posible que una declaración así sea ignorada?

El odio y racismo de Trump hacia el latino fue demostrado esta semana al reportarse que dijo: “no cuesta $60,000 sepultar a un “Fucking Mexican” y ordeno no pagar el costo al que se había comprometido en una reunión en la Casa Blanca con la familia. Refiriéndose al costo del funeral de la soldada latina Vanessa Guillen, asesinada en 2020. ¿Habría dicho lo mismo si se tratase de un soldado de raza blanca? Sabemos que no. Y no ignoremos que para Trump un “Mexican” identifica a todo latino sin diferencia de nacionalidad.

Existe un deber patriótico hacia esta nación que nos ha nutrido con todo lo que carecíamos antes de venir. Primero, expliquemos a nuestros hijos nacidos aquí que Trump no es una buena persona, Trump no dobla rodilla, no visita una iglesia, pero vende biblias, abusa sexualmente a mujeres, comete fraude, miente cada vez que abre la boca. Trump odia y no quiere al nuevo inmigrante que se parece a ti con piel morena, con poca educación que solo quiere trabajar para sacar a su familia adelante.

Tu eres ahora ciudadano de este país, con poder de mandar a Donald Trump a la cárcel y no dejarlo ser impune a sus crímenes e inmoralidad con tu voto en contra de él.

Es nuestra obligación patriótica NO VOTAR por Trump y enviarlo a las manos de la justicia para que enfrente sus crímenes y termine adonde se merece: ¡La cárcel!

