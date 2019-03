“No hay que buscarle peros a la victoria”: Carlos de los Cobos

@DiarioCoLatino

Tras vencer 2-0 a Jamaica en la Liga de Naciones de CONCACAF, Carlos de los Cobos, técnico de la selecta, instó a no desvalorizar el triunfo obtenido por sus pupilos.

Y es que la selecta logró marcar gracias a la complicidad de la zaga jamaiquina, que cometió errores garrafales en el duelo.

“Yo no le veo nada negativo, porque los goles se hacen como sea y no hay que buscarle peros a la victoria que no se daba desde hace 19 años”, salió al paso el estratega de la azul y blanco.

En la misma línea, De los Cobos dijo que el combinado cuscatleco hizo méritos para agenciarse el triunfo, pese a los errores de los isleños.

“No tenemos porqué opacar o intentar manchar el esfuerzo de los muchachos, ya que ellos se entregaron en la cancha y lo hicieron bien. Además, tenerlos contentos a muchos de ustedes (prensa) es muy difícil, porque siempre están buscando el granito duro en el arroz”, manifestó el técnico azteca.

Asimismo, Carlos de los Cobos dijo que la clave para derrotar a Jamaica fue apegarse a la idea de juego que vienen ensayando.

“Teníamos que continuar con los conceptos que nos habían permitido tener seis victorias de ocho partidos disputados. Por tanto, no podíamos cambiar la idea, ya que íbamos a tener un desgate fuerte por la corpulencia y fuerza del equipo jamaiquino”, expresó el técnico del combinado cuscatleco.

De los Cobos también alabó el desempeño de los jugadores que se integraron en las últimas convocatorias, pues generaron mayor competitividad dentro del plantel.

“Cada día somos una selección más completa y competitiva, ya que se van agregando jugadores como Iván Mancia, Rubén Marroquín, entre otros, que fortalecen a la selección”, reconoció el seleccionador nacional.

Por otra parte, Carlos de los Cobos le restó importancia al partido amistoso que realizarán contra Perú, pues tendrán poco tiempo de preparación.

“El partido con Perú no me interesa en lo absoluto, porque tuvimos que salir el domingo a las tres de la mañana y solo tenemos un entrenamiento para jugar el martes y eso es ridículo.

Por ello, el resultado es lo menos que me importa y seguramente habrá muchos cambios en la alineación”, expresó el estratega de la azul y blanco.