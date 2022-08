“NI apoyará cada iniciativa del Ejecutivo para ampliar el Régimen de Excepción”, Guevara

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sostuvo que como Asamblea seguirán con la aprobación de nuevas prórrogas al Régimen de Excepción, si así lo dispone el Ejecutivo para combatir la delincuencia en el país.

“Hemos tenido meses históricos respecto a la reducción de homicidios. La población está agradecida por el trabajo que estamos haciendo en el tema de seguridad del país. Nuevas Ideas apoyará cada iniciativa del Ejecutivo para ampliar este régimen”, destacó el legislador en una entrevista matutina.

El funcionario destacó que no se detendrán ante las opiniones de la oposición y organismos, que, de hecho, han sido consecuentes, pues con esta herramienta estatal, se ha vulnerado los derechos de cientos de salvadoreños. El más alarmante es el derecho a la vida, pues se contabilizan no menos de 65 personas fallecidas dentro de los centros penitenciarios de personas que no tenían vínculos con pandillas.

Por ahora, no se sabe cuándo finalizará el Régimen de Excepción; el cual inició el 27 de marzo de este año. Supuestamente, gracias a dicha medida que restringe garantías constitucionales, a la fecha se contabilizan más de 48 mil capturas.