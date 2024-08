Nayib Bukele destaca su “política” en la revista TIME

Redacción Nacionales

El presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele, es la nueva portada de la Revista Time, un medio de comunicación que entrevistó al mandatario salvadoreño, para conocer las políticas que ha implementado y su carrera en la política.

El entrevistador de Revista Time cuestionó sobre diversos temas: Toma de posesión, régimen de excepción, bitcoin, supuesta negociación de pandillas, estado de derecho entre otros. En la portada de la revista destaca una foto del mandatario junto con el texto “the strongman” que, traducido al español, sería “el hombre fuerte”.

Algunos puntos concretos, Bukele destacó la visita internacional a su toma de posesión, especialmente la de Estados Unidos. Dijo no ser de derecha ni de izquierda. “Yo no me considero de ninguno, ni nuestras políticas de Gobierno las hacemos pensando en esto va hacia la derecha o esto va hacia la izquierda”. Agregó que también, su partido fue electo “democráticamente” y que es “hegemónico”.

Defendió su reelección presidencial, gracias a la sentencia de la impuesta Sala de lo Constitucional, donde se le habilita la reelección vía elección. Pues la prohibición de no ser candidato a presidente era para la persona que ejercía la presidencia en el periodo inmediato anterior de él.

Sobre el régimen de excepción, Bukele sostuvo que aún no pueden quitar el régimen de excepción ya que “no estamos listos”; es de tomar en cuenta que con el régimen se suspenden varios derechos constitucionales.

Bukele estimó que todavía hay entre 8 mil y 9 mil pandilleros en las calles. Y capturar al 100% “puede ser imposible porque no tenemos un censo”, pueden huir, pueden estar en otros países y las autoridades pensar que están aquí. “Todavía hay demasiado pandillero libre, no para operar, definitivamente no están operando, pero sí para reagruparse en caso de que nosotros quitáramos la presión”, comentó Bukele.

El jefe de estado agregó que si se remueven a más pandilleros de las calles ya no van a tener suficiente poder para cohesionarse de nuevo, “porque si hay 3.000, 4.000 pandilleros no tendrán suficiente para armar cuatro pandillas. Es difícil. También no es como que vamos a quitar la Policía. Siempre, en algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal”.

Sobre los múltiples cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias, torturas y asesinados dentro de las cárceles en régimen de excepción, el mandatario planteó “que hay mucha narrativa falsa en lo que se ha dicho internacionalmente. Por ejemplo, los que hablan de muertes en las cárceles o de torturas, no hay ni una tan sola prueba de tortura y las muertes en las cárceles, nuestras tasas de muertes son bastante bajas”.

“Es cierto, ellos dicen, los organismos internacionales que las cifra no es falsa, sino la narrativa. A veces hay cosas que son media verdad. Suena a verdad, tienen datos para corroborarlos, pero no se ha puesto a la luz de cómo son las cosas. Un ejemplo, los organismos internacionales. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera, mencionan que ha habido más de 300 muertes en las cárceles, desde que inició el régimen de excepción. El régimen de excepción inició en marzo de 2022, es decir, ya pasaron dos años y tres meses, puesto a eso estamos hablando de más o menos 140 muertes por año. 140 muertes por año en una población carcelaria de más de 100.000 presos es una tasa a niveles latinoamericanos bajísima e incluso más baja que la de Estados Unidos”, justificó Bukele en la entrevista.

Bukele comentó que hay enfermedades dentro de las cárceles, “algunos mueren de vejez, algunos mueren de una enfermedad. Es más, siendo la tasa de muertes en las cárceles de El Salvador más baja que en los demás países de Latinoamérica y más baja incluso que la de Estados Unidos, yo creo que es algo para decir que no estamos matando a nadie en la cárcel. ¿Cuál sería nuestra ganancia de matar a alguien? ¿Para qué? ¿Para subir las denuncias? No tendríamos nada que ganar con eso”, cuestionó.

Organizaciones como CRISTOSAL han informado sobre torturas y muertes dentro de los centros penales a través de documentación. La cifra supera las 250 muertes dentro de los penales desde el inicio del régimen de excepción.

En otro punto, en el espacio de entrevista, Bukele sostuvo que El Salvador tiene uno de los mejores cafés del mundo, se cuenta con la mayor densidad de volcanes en el mundo, con las mejores playas del mundo para los surfistas, pero el principal problema era el de la inseguridad, por ello, es que El Salvador no entraba en el Top 100 a destinos turísticos que visitar.

