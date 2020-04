“Modesto Torres no es el propietario de Firpo”: Daniel Rucks

Diego Guzmán

Luego de que Modesto Torres dijera que, como apoderado legal, se necesita de su aval para consumar el regreso de Luis Ángel Firpo a Primera División, Daniel Rucks, directivo de los pamperos, desmintió a Modesto Torres, al aclarar que este no es propietario del equipo usuluteco.

“Yo te lo pongo bien claro, hablé una vez con Modesto Torres y fue suficiente para darme cuenta de lo que estaba pasando. Él desgraciadamente se pavoneó mucho diciendo ser el dueño del equipo y que lo podía vender. Sin embargo, Modesto Torres no es el propietario de Firpo, porque el propietario es la ciudad de Usulután”, aclaró Rucks en entrevista al programa GOOL de KL.

En la misma línea, Daniel Rucks le restó importancia a las declaraciones de Modesto Torres en distintos medios de comunicación, en los que reiteró que necesitan su firma para que los ultralempinos vuelvan a la Liga Mayor de Fútbol.

“Si me preguntas, no es nada que me quite el sueño porque le he escuchado tantas barrabasadas en tanto tiempo y no hay un cúmulo legal, porque el cúmulo legal es de la familia Méndez Flores, Méndez Cabezas, Joseph Arguedas y Juan Pablo Herrera. Además, en unos rotativos aparecía que se cumpliría la cláusula que estipula que la administración que descienda al equipo queda fuera”, manifestó el directivo de los taurinos.

Al consultarle si se le adeuda dinero a Modesto Torres de parte de Firpo, Rucks salió al paso al decir que es el expresidente de los pamperos el que deja deudas a la institución.

“Absolutamente nadie le debe un centavo a nivel de Firpo; más bien, él le termina debiendo la cantidad de 150 mil dólares a Luis Ángel Firpo y eso tiene que ver con los derechos televisivos, algunas cosas con los jugadores y otras específicamente con proveedores y similares, que no son para la representación legal de Luis Ángel Firpo, sino con Modesto Torres que ahí verá cómo se zafa de la demanda”, explicó el también presentador televisivo.

Por otra parte, Daniel Rucks habló de la negociación con Juan Pablo Herrera, dueño de Audaz, para que el equipo apastepecano le ceda la categoría de Primera División a Luis Ángel Firpo.

“Aquí hay una sesión de categoría que es la figura jurídica que se está manejando, pero termina siendo un trueque porque Firpo tiene una categoría en la liga de ascenso. Por ahí aparece que no es sesión, sino permuta y yo creo que la gente legal (abogados) te podrá explicar eso, pero no se está pagando (por la categoría de Primera División)”, ahondó Rucks en la temática.

Eso sí, el dirigente de los taurinos es consciente de que se debe honrar la deuda salarial con los jugadores que integraron el plantel de Firpo, cuando este descendió en el torneo Clausura 2019, bajo la administración de Modesto Torres.

“Se comenzó pagando la deuda con una parte de una fianza de inscripción que cubría 20 mil dólares, pero solo cubrió parte de los finiquitos. No obstante, son 67 mil dólares (la deuda) a jugadores que resta y esos finiquitos aún faltan, pero lo cubriremos nosotros, me refiero a la nueva directiva, a pesar de que no causamos esa deuda; y existen los fondos para hacerlo y solo es cuestión de tiempo”, manifestó.

De concretarse el regreso de Firpo a la Primera División, Rucks dijo que se comprometen a conformar un equipo competitivo que mantenga la categoría.

“El primer gran objetivo es mantener la categoría, pero con dignidad y no peleando puestos de descenso y, si Dios lo permite, poderle regalar un campeonato a la afición en los cien años de Firpo en 2023”, dijo el directivo de los usulutecos.