MINEC y CEPAL lanzaron estrategia para uso de remesas

José Flores

@DiarioColatino

El ministerio de Economía (MINEC) y la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), presentaron su proyecto denominado: “Estrategias para promover un mayor uso productivo de las remesas”. Este proyecto fue realizado en base a los resultados que el estudio: “Uso productivo de las remesas en la cadena de valor de chile y tomate”, elaborado por dichas instituciones, otorgó.

Merlin Barrera, viceministra de Comercio e Industria del MINEC, menciona que el objetivo de dicho estudio radica en incentivar a la población a utilizar de forma más productiva sus remesas, en zonas geográficas con potencial para la producción de chiles y tomates.

Dicha investigación revela que durante el año 2018 se registró aproximadamente $5.5 millones en este rubro, lo equivalente a un 21 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador. Además, para el primer trimestre del 2019, el flujo de remesas ha sido el máximo percibido para esta época del año, acumulando el monto de $1.3 millones, aumentando las tendencias del año anterior.

No obstante, Barrera, comenta que no son cifras del todo positivas debido a que aproximadamente un 95.7 % de las remesas son destinadas al consumo. “Nosotros no les diremos en qué utilizar su dinero, pero, podemos crear proyectos que incentiven al desarrollo de emprendimientos”, menciona la viceministra; esto, con el fin de crear una población proactiva que genere empleos e ingresos a las familias.

Ramón Padilla, jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL en México, comenta que desarrollar el comercio en las zonas de mayor recepción de remesas serviría como un incentivo generador de empleo, capaz de disminuir el flujo migratorio.

“La idea es que esta estrategia no solo sirva para producir chiles y tomates, es una base para otros rubros de la sociedad”, afirma Padilla, pues esta estrategia está diseñada para este caso en particular; no obstante, no significa que no pueda implementarse para otros ámbitos sociales o productos. “Esto debe marcar el punto de partida para impulsar acciones de políticas públicas”, comenta Padilla, que todos los entes involucrados deben poner de su parte para el desarrollo económico de la nación. Es necesario establecer un mecanismo de financiamiento, productos y servicios financieros y que de esta forma, aumenten los niveles de inclusión financiera actual. De esta forma se puede encaminar a una mejor realidad económica y social.