Memoria Histórica, un legado para interpretar la actualidad

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Con el cine forum “Huella e Historia de CRIPDES” se propició un espacio de aprendizaje y reflexión para jóvenes y fundadores, quienes participaron en este tributo fílmico de sobrevivientes y testigos del conflicto armado ocurrido en la década de los años ochenta.

Lorena Martínez, presidenta de CRIPDES, afirmó que este evento busca fortalecer la “Memoria Histórica”, luego que la organización cumpliera 40 años de trabajo comunitario con la población vulnerable. Honrando, con ello, el legado de muchas personas defensoras que dieron su vida en el proceso democrático del país.

“Hemos retomado con mucha fuerza este espacio para que la memoria no quede tirada, queremos que sea una memoria viva. Y lo importante es que sea retomada por las juventudes y mucho más en este nuevo contexto que estamos viviendo”, expresó la lidereza.

“Queremos que de aquí en adelante sea la juventud la que se apropie de este legado histórico tan importante para CRIPDES, esto nos ha llenado de mucha satisfacción por este trabajo organizacional, que se ha realizado a través de 40 años”, sostuvo Martínez.

“CRIPDES” debe su nombre a su creación durante el conflicto armado, fundado por las mismas personas desplazadas. Ellas le dieron el nombre de “Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador” (CRIPDES), que desde la organización social pudieron realizar los procesos de desplazamiento y repoblación, luego del fin del conflicto armado.

Fue en el año 2006, que reciben su personería jurídica, y se convierte en la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), que ha venido trabajando en la formación e incidencia política y organizativa, con el fin de garantizar los derechos humanos y la reivindicación de las necesidades de la población salvadoreña. “Estos son espacios de justicia que nos encaminan siempre a trabajar junto con la gente y este evento lo vamos a replicar en las cinco regiones de CRIPDES, todo este proceso itinerante estará a cargo de los jóvenes, para que la memoria se mantenga viva y se van encontrar con los liderazgos fundadores”, expresó.

El documental será presentado también en las 4 regiones restantes: Chalatenango, La Libertad, Cabañas -Cuscatlán y San Vicente-La Paz. En donde participarán los jóvenes y fundadores de CRIPDES.

“Esta interacción es importante, porque en la actualidad se nos están cerrando esos espacios de libertad de expresión. Y debemos hacer sentir en la población, frente a las cosas injustas que se están viviendo, entonces, estos espacios son para la gente actividades de resarcimiento a su lucha, su legado, haciendo prevalecer la memoria histórica”, sostuvo Martínez.

La justicia es la deuda

Para Celia Medrano, analista y experta en derechos humanos, la justicia es aún la deuda del Estado con las víctimas del conflicto armado de los años ochenta, quienes a través de décadas sólo han obtenido una respuesta de impunidad gubernamental.

“Creo que todavía se mantiene una deuda con las víctimas del conflicto armado y estoy hablando de las víctimas civiles y sus familiares. Creo, y es lamentable que en El Salvador no se hicieran los esfuerzos suficientes para poder reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado y, por ende, a familiares”, acotó.

Celia Medrano perteneció al Consejo Directivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador no Gubernamental (CDHES), en la década del conflicto armado, entre 1985 a 1995, y recordó que las víctimas del conflicto armado nunca han obtenido una respuesta integral que incluya la verdad, la justicia y la reparación.

“Es una deuda que permanece en el tiempo y es lamentablemente, por la regresión de derechos humanos que tenemos actualmente, que se está dando de manera acelerada y más cuando hay una intencionalidad política del Estado de borrar toda memoria de aquellos que sufrieron la guerra”, expresó.

“Y esto tiene un propósito, que al borrar la memoria pretende que nuevas generaciones no sepan de las consecuencias que generan los mensajes de odio y acciones autoritarias y lo que pueden causar para su futuro y nuevas generaciones, al pasar esto buscan que todo esto quede en impunidad”, reafirmó Medrano.

Sobre la “intencionalidad de borrar la memoria histórica”, Medrano agregó que las implicaciones de conocer el pasado permite a la población un panorama más claro para identificar cuales son los indicadores que pueden llevar de nuevo al país a vivir el horror de la confrontación interna.

“La gente con información puede vislumbrar estos elementos que supuestamente ya habíamos superado luego del pasado conflicto armado. Y claro, se busca borrar la memoria para que las personas no sepan advertir que la historia se está repitiendo y eso es gravísimo”, manifestó Medrano.

No repetir los abusos del poder

Mientras, Ovidio Mauricio, director ejecutivo de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, consideró que este tipo de documentales tiene dos alcances, primero la personas que vivieron el conflicto pueden dar su testimonio y reafirmar su historia. Y para los jóvenes tener acceso de manera directa a las problemáticas de esa época que llevaron por 12 años a la violencia y confrontación.

“Los jóvenes pueden comprender que lo que había era una problemática política y el funcionamiento del Estado en contra de los sectores vulnerables, que es muy importante y necesario que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió”, indicó.

“Esto ayuda de alguna manera, y estos de forma gráfica puedan ver lo que sucedió en nuestro país. Que razonen y escudriñen sobre la historia del país y se pregunten ¿Por qué se dieron este tipo de problemas?, y que a partir de esto consideren que esto no debe pasar de nuevo”, opinó Mauricio. Para el director de Tutela Legal “MJH” es también importante dejar un mensaje contundente en la juventud que no puede ocurrir de nuevo que “quienes tengan el poder del Estado no abusen del mismo, y que ese poder no esté en pocas manos, eso ayuda a la conciencia y la memoria”, puntualizó Ovidio Mauricio.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...