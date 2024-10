Médicos en la realidad social y crisis política 2020-2024

César Ramírez

@caralvasalvador

Las opiniones de las asociaciones gremiales, sindicales o profesionales son parte de la vida de una nación que avanza en su movilidad social, si hacemos un ejercicio de escuchar las opiniones ciudadanas debemos comprenderlas en un nivel horizontal, en consecuencia todas merecen respeto fomentando el diálogo, pero si las opiniones u opciones diferentes son calificadas de “oposición” “posiciones políticas partidarias” “declaraciones de interés de grupos contra el gobierno” entonces se degrada la discusión hacia un callejón sin salida, con el resultado de confrontación “amigo-enemigo” que cierra todo posible diálogo, se olvida que somos ciudadanos.

En estos años la crisis de salud originada por la pandemia de Covid-19 marcó un choque entre la administración Bukele y el Colegio Médico, que en esencia es la decisión del gobierno versus la propuesta de la ciencia médica, así se marcaron severas diferencias, ejemplos:

1° Tratamiento de la pandemia y seguro de vida a trabajadores de la salud

17MAR020 (fragmento) “El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, SIMEHR manifiesta: 1 El decreto de Cuarentena emitido por la presidencia de la República el pasado 1 de marzo de 2020 fue evidentemente una decisión tomada para reparar el error cometido de no informar oportunamente a la población sobre la severidad de riesgos a la salud de los salvadoreños por el proceso de expansión de la epidemia del COVID-19, desde China a todo el mundo.

(…) nuestro Sindicato considera que: 1 El Decreto de Estado de Excepción y el Estado de Emergencia aprobado por la Asamblea Legislativa con 58 y 84 votos respectivamente, en lo relacionado con el trabajo del personal médico, de enfermería, paramédicos y de servicio NO PODRÁ OBLIGAR A NINGUN TRABAJADOR a atender pacientes, quienes eventualmente sufran del COVID-19 si no cuentan con el equipo adecuado según los protocolos de la OMS/OPS pues ni moral, ni éticamente ni legalmente estamos obligados a cometer suicidio y todo personal que participe en la atención de estos pacientes deberá contar con un Seguro Médico y un Seguro de Vida previniendo un evento colateral o consecuencia letal para médicos, enfermeras, paramédicos y personal de servicio”…

Este documento premonitorio meses después fue verificado con el fallecimiento de muchos trabajadores de la salud: enfermeras, médicos, personal hospitalario.

La pandemia se convirtió en una crisis de salud con una discusión del tratamiento entre dos vertientes principales: una de confinamiento y otra de control de epidemia con seguimiento de contagios, existía la ignorancia de la fatalidad del virus, mientras algunos promovían el contagio como forma de protección de rebaño, otros luchaban por lo opuesto. Las naciones se dividieron, el mundo mostró su rostro deforme, las naciones de primer mundo acapararon las vacunas etc…

Del seguro de vida médico: 03ABR020 Diputados buscan dotar a médicos de seguro de vida, al menos era un acto de buena voluntad, todo se configuró para la emergencia así 16MAY020 un titular anotaba: “De $476 millones para crisis 1.6% se gastó en insumos médicos. Del resto $375 millones se destinaron a los subsidios de $300, de los que no se ha brindado informe detallado” -EDH-, y por supuesto aún años más tarde no lo sabemos.

De los seguros 03ABR020 Diputados buscan dotar a médicos de seguro de vida 30JUN020 Asamblea dará a Salud $3 millones para seguro de vida de médicos, el 09OCT020 Sala ordena hacer nuevo decreto para dar pensión a familias de médicos, 12NOV020 Médicos gestionan que sea retroactivo pago de seguro por fallecidos, pero ese calvario no terminaba 29SEP022 Gobierno lleva dos años sin entregar fondos a familias, además el 17NOV022 Familiares de médicos fallecidos en pandemia exigen al gobierno pago de seguros, esa situación involucró a otras organizaciones: 08FEB023 Cristosal demanda a Gobierno por impago a familiares de médicos fallecidos en pandemia

2° Los medicamentos a los ciudadanos

En esta melee de la pandemia surgieron los medicamentos para la población, en eso existe otro desencuentro entre médicos y los gobernantes: 25MAY020 Médicos recomiendan cambiar fármaco para tratar COVID-19. Gobierno hizo compra millonarias de Hidroxicloroquina y aplica a pacientes. Estudio advierte sobre riesgo de mortalidad y efectos adversos.

En la literatura del tema sobre la Hidroxicloroquina, la OMS afirma: no está indicado para combatir ni prevenir el COVID 19.

Meses después otro tratamiento en discusión 15OCT021 Gobierno promueve uso de Ivermectina pero médicos rechazan la medida. Los expertos señalan: Agencias de salud que desaconsejan el uso de este medicamento: OMS Organización Mundial de la Salud, FDA U.S. Food and Drug Administration (EE.UU), NIH National Institutes of Health (EE:UU), EMA European Medicines Agency (Europa) etc.

3° Médicos fallecidos

Para el 03AGO020 26 Doctores murieron a causa del Covid-19 hasta el pasado 15 de julio, según los registros del gremio médico. 29AGO020 Colegio Médico reporta 53 galenos fallecidos por COVID. 06SEP020 Colegio Médico demuestra a Alabí que son 57 doctores de primera línea fallecidos. En notas de prensa: 15MAR021 Gobierno oculta muertes de 91 médicos por COVID-19

4° Renuncia de Médicos y medicamentos

17FEB023 Médicos denuncian falta de 80 tipos de medicina en ISSS

01MAR023 Falta de médicos agudiza los servicios en el ISSS. El Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (simetrisss) denuncia falta de personal… “previamente los médicos habían expuesto que esto ocurre principalmente debido a una “mala planificación y pobre inversión que se ha tenido en el ISSS en todos estos años”. Abigail Parada EDH.

Las discusiones escalan en los medios de comunicación: el 02MAR023 Médicos del ISSS superados por demanda de pacientes. Un nuevo evento se hace visible: 02MAR023 Médicos denuncian que este año hay 480 especialistas menos en el Seguro Social y días después el 06MAR024 más de un centenar de médicos especialistas renunciaron en este año; 24MAR023 Directora del ISSS y médicos chocan por denuncia de falta de medicinas.

Es evidente el deterioro de la institución médica, en todo caso la pregunta fundamental ¿qué motiva la renuncia de tanto profesional? las respuestas pueden ser internas y externas, pero se divulgó el 27SEP024 que Gobierno busca a médicos especialistas en otros países. Mientras los médicos cuestionan que gobierno busca especialistas en otros países, así el 27SEP024 Médicos salvadoreños (afirman) tenemos todas las capacidades (Colegio Médico)

5° Médicos en procesos de prisioneros políticos

Como si fuera poco en casos que conmueven la opinión pública se informa que el 01AGO021 Penales exigió a médico darle alta a Muyshondt para regresarlo a Mariona, mientras el 13AGO021 Juez ordena que médico examine a Violeta Menjívar en el penal, además el 23FEB024 Abogada denuncia que Fiscalía manipuló cuadro médico de Alejando Muyshondt.

6° Los médicos excluidos

El caso de las doctoras suspendidas por un twitter y médicos internos suspendidos por su solidaridad con las doctoras, parece una acción desproporcionada, un alarde de poder que implica acciones jurídicas por el derecho al trabajo y la educación, además una penalización no puede ser perpetua. Así el 22JUL023 Gremiales exigen al gobierno restituir a médicos sancionados, mientras el 23JUL023 Salud anuncia contratación de médicos y traslada personal al Hospital Rosales, 25JUL023 Médicos anuncian protestas por la sanción a colegas… sindicato de médicos denuncia acoso e insultos por redes sociales, e incluso el 28JUL023 Pronunciamiento (campo pagado) Colegio Médico “ exigimos la restitución inmediata en sus puestos de trabajo a las personas suspendidas, 2 que se respeten las leyes y la presunción de inocencia en cada caso. 3 Que sin excusas dilatorias MINSAL y colegio Médico se reúnan y analicen la problemática actual del sector salud en nuestro país.

Estos descriptores pueden ser tomados como unidades independientes o un conjunto de acción social, el tiempo será el juez. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía: Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...