Médicos de DoctorSV denuncian acoso laboral en sede de San Miguel

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Médicos que laboran en DoctorSV denunciaron presuntas prácticas de hostigamiento laboral, trato intimidatorio y restricciones en sus condiciones de trabajo en la sede de San Miguel. Los señalamientos fueron realizados a través del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) El Salvador. Esta es la segunda denuncia de los trabajadores de la plataforma que se canaliza a través de ALAMES.

Los trabajadores expresaron su inconformidad con las actuaciones de las supervisoras y del equipo de médicos colaboradores, las cuales estarían afectando su tranquilidad y desempeño profesional.

Entre las situaciones que enfrentan los trabajadores se encuentra la convocatoria de reuniones durante los horarios de almuerzo, el maltrato verbal y la reducción del tiempo destinado a las pausas. También denunciaron presunto abuso de autoridad mediante la emisión de actas sancionatorias que se utilizan como mecanismos de intimidación y para amenazar la continuidad de sus contratos.

Los médicos también cuestionaron que se les prohíba utilizar teléfonos celulares mientras algunos supervisores dedican parte de la jornada a revisar redes sociales y realizar actividades personales.

Ante estos señalamientos, solicitaron una investigación imparcial y confidencial, una evaluación del desempeño y del perfil del personal de supervisión y colaboradores de San Miguel, así como la revisión de procesos disciplinarios que consideran injustificados.

Además, demandaron medidas correctivas para las conductas que afectan el clima organizacional y garantías de un ambiente laboral digno.

Denuncian jornadas nocturnas sin transporte

Las inconformidades del personal de DoctorSV a escala nacional también incluyen cambios de horarios, rotaciones entre grupos y jornadas cuya hora de salida puede extenderse hasta las 12:00 de la noche, sin que la empresa proporcione transporte para el regreso a sus hogares.

Según los trabajadores, estas modificaciones dificultan su movilidad y generan incertidumbre sobre sus condiciones laborales. Por ello, solicitaron al Ministerio de Trabajo realizar inspecciones nocturnas en las instalaciones de la empresa para verificar las condiciones en las que el personal finaliza sus jornadas.

Los denunciantes también cuestionaron nuevas disposiciones atribuidas a un jefe que habría sido enviado desde Casa Presidencial (CAPRES). Entre las medidas mencionadas está la prohibición de mantener botellas de agua, suéteres y otras pertenencias sobre los escritorios, bajo el argumento de que afectan la imagen estética ante los inversionistas.

Los médicos manifestaron su inconformidad con estas restricciones, debido a las bajas temperaturas que mantienen los sistemas de aire acondicionado. Aseguraron que el frío llega a provocarles entumecimiento en los dedos y dificultades para teclear y desarrollar sus funciones.

Asimismo, señalaron un supuesto trato desigual, pues afirman que mientras se les restringe el uso de suéteres en los escritorios, otras personas que establecen las medidas sí utilizan estas prendas durante la jornada laboral.

Otro de los reclamos de trabajadores de DoctorSV está relacionado con la duración de la jornada laboral. Los médicos indicaron que permanecen nueve horas en sus puestos para cumplir ocho horas efectivas de trabajo, debido a que una hora adicional corresponde al período de almuerzo, que aseguran no es remunerado.

Los trabajadores calificaron esta disposición como “ilegal y arbitraria” y pidieron que las autoridades competentes verifiquen su aplicación.

También cuestionaron los mecanismos de supervisión, al asegurar que se controlan aspectos como las veces que el personal acude al baño y el tiempo destinado a la atención de los usuarios.

“Son peores que cualquier maquila”, expresaron los denunciantes al referirse a las condiciones laborales que aseguran enfrentar dentro de la empresa.

Además, manifestaron preocupación por la rotación del personal y sostuvieron que esta dinámica podría favorecer económicamente a la empresa privada encargada de contratar nuevos trabajadores.

Los señalamientos fueron difundidos por medio del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, que ha dado a conocer las inconformidades de los trabajadores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...