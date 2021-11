Medallas de plata y bronce mundial para los dos pilares del patinaje salvadoreño

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

No necesariamente sobre patines, pero el Ingeniero Rafael Mejía llegó a la presidencia de la Federación de Patinaje en 2001 y la Dra. en Odontología, Lérida Colato de Echegoyen aterrizó en la gerencia de esta federación en 2004. Desde entonces y transitando por una ruta de altibajos, han tenido la paciencia y tenacidad de trabajar coordinadamente para sacar adelante este deporte de tanta aceptación entre chicos y chicas que gustan de la adrenalina de la velocidad.

Es por eso que el jueves anterior cuando Ivonne Nochez y Marvin Rodríguez confirmaron sus medallas de bronce y plata, respectivamente en la prueba de los 100 Metros Sprint del Mundial de Patinaje en Ibagué, Colombia, el Ing. y la Dra. eran los más eufóricos durante la celebración. Tanto que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para contener las lágrimas para que los chicos y entrenadores colombianos del contingente azul y blanco no los vieran llorar. No obstante no pudieron ocultar que sus corazones palpitaban a cien revoluciones por segundo, muy cerca del infarto y un sudor helado.

Y con toda razón, es que en esos históricos momentos se terminaban veinte años de ayuno y de estar estar persiguiendo el sueño del podio mundialista que lo tuvieron cerca hace varios años con Diana Platero y Odir Miranda, pero se les volvió una pesadilla. Hace un par de años y con Ivonne atrapando el octavo lugar en el Mundial de Barcelona lo volvieron a tener cerca y más cerca la semana anterior, cuando Ivonne entró cuarta y Marvin sexto. Finalmente el premio mayor les cayó la mañana del viernes anterior cuando Ivonne y Marvin aterrizaron en el soñado podio universal.

No ha sido, ni fue tan fácil. Tanto el humilde Ing., como y la expresiva Dra. han tenido que pasar por tantas pruebas y aflicciones para sacar adelante el patinaje. Por ejemplo, ellos no logran olvidar la mentirota que un día en las pistas del Cafetalón, les dijo el ex Presidente del INDES, “El Chelón”, en una ceremonia protocolar al expresar: “desde los Estados Unidos vendrá un furgón con implementos deportivos para el patinaje”, pero doce años después, ese furgón no llega. Un furgón que ellos en su inocencia, siguen esperando. (Doy fe de tal ofrecimiento, porque allí estuve presente).