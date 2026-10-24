Mauricio Silva presenta El Tatú, relatos que rescatan la memoria histórica

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este viernes en la Universidad Don Bosco (UDB), sede Antiguo Cuscatlán, se presentó el Libro “El Tatú” de Mauricio Silva. Este libro recopila 8 relatos cortos basados en situaciones reales añadiendo elementos ficticios, los cuales buscan rescatar la memoria histórica del país.

Las razones por las cuales se inspiró a escribir el libro, es para reconocer y preservar la memoria histórica de El Salvador y el reconocimiento a los héroes y heroínas que se detallan en El Tatú. El relato El Tatú, que da nombre al libro, reconstruye la experiencia de los hospitales militares de la guerrilla durante la guerra, explicó Silva

En ese sentido, Silva sostuvo que el Tatú es el relato de una enfermera, donde recuerda las historias muy difíciles que le tocó vivir. “Se hacían hoyos en las montañas y en cerros, muy pequeños, sin ninguna condición y ahí les tocaba recuperarse a los heridos de la guerra, especialmente a los heridos de la guerrilla”. La razón del porqué se escogió el nombre del libro fue por el sonido: por ser corto y para recordar la memoria histórica.

El libro presentado este viernes incluye otros relatos cortos que abordan, por ejemplo, el deterioro de la democracia, el dilema ético de los funcionarios, la amistad y el perdón. “Hay un relato que se llama -Dolor de Patria-, es una denuncia de cómo hemos ido perdiendo la democracia y contrasta dos versiones de la democracia. La democracia como un simple ejercicio del derecho al sufragio o la democracia con un concepto mucho más alto”.

Otro relato corto es “la jueza bajo la mirada” que tiene similitud con la situación actual, “narra los dilemas del funcionario, del burócrata sumiso al poder”.

“Todas estas historias están basadas en hechos reales, sazonados con momentos de ficción; ¿Cuánto es la realidad y cuánto es la ficción? que cada quien juzgue, señala el autor; algunas de ellas, como la -jueza bajo la mirada-, tenían que tener ficción para poderla contar en este país de aquí y ahora”, destacó Silva.

A juicio del escritor, compartir estas historias es una forma de acercar a distintas generaciones y sectores sociales a realidades que no siempre fueron conocidas. “Despertar esos sentimientos para que las nuevas generaciones sigan y tengan más conciencia de lo que es nuestro país, de la historia, que no podemos olvidar que es la base para construir hacia el futuro”, enfatizó.

El libro contiene 8 relatos, 6 son de mujeres, lo que se convierte en una manera de reconocer su participación y valentía en los procesos y cambios sociales y políticos del país. Entre estos 6 relatos se encuentra el nombre de Yamín, quien es amiga del autor y que se incorporó a la guerrilla durante el conflicto armado, así también “la niña con la pistolita”, que señala las barreras de género y los obstáculos que enfrentó para abrirse paso en una sociedad marcada por las desigualdades.

También, “El Tatú” aborda experiencias personales del autor, por ejemplo, en “el perdón” habla sobre la muerte de su hija, de 16 años, y como enfrenta ese dolor tan grande y la posibilidad de perdonar a quien le quitó la vida.

En el corto “El Tatú”, se narra “un horror”, pero el autor está convencido de que, explicándola, es una manera de retomar lo que el país pasó para llegar a una democracia.

Mauricio Silva es escritor y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Esta presentación forma parte de las iniciativas de la Biblioteca «Rafael Meza Ayau» y la Editorial Universidad Don Bosco para promover la lectura, acercar la producción literaria a la comunidad universitaria y generar espacios de reflexión sobre la historia y su influencia en el presente.

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