La FDIM denuncia la detención de Luisa González y exige la liberación inmediata

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mediante un pronunciamiento emitido en Ciudad de México, la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), cuya presidenta es la la salvadoreña, Lorena Peña Mendoza, califica el arresto de la excandidata presindencial de Ecuador, Luisa González, como parte de una ‘ola represiva’ bajo la administración de Daniel Noboa.

En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, llegado a la sala de redacción de Diario Co Latino, el Secretariado Mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) denunció la detención de Luisa González, excandidata a la Presidencia de la República del Ecuador y una de las principales figuras de la oposición en el país sudamericano.

El documento, fechado el 22 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, califica la captura de González como un «secuestro» perpetrado por el régimen del presidente ultraderechista Daniel Noboa. Según el organismo internacional, la detención de la lideresa política forma parte de una estrategia gubernamental orientada a neutralizar a los sectores de la oposición y asfixiar las manifestaciones sociales en el país.

«La captura de Luisa es parte de los planes represivos del gobierno de Ecuador, el cual pretende someter a fuerza de represión, cárcel y secuestro a todos y todas los que se manifiestan en contra de la corrupción y el sometimiento del gobierno a los dictados de Trump», sostiene categóricamente el pronunciamiento de la organización femenista, haciendo alusión al complejo contexto geopolítico y a las alianzas estratégicas que mantiene la administración ecuatoriana a escala internacional.

Luisa González, quien compitió por la jefatura de Estado como representante del movimiento Revolución Ciudadana, ha sido una de las voces más críticas frente a las políticas económicas, de seguridad y de gobernanza implementadas por Daniel Noboa. Su detención marca un punto de inflexión en la crisis política que atraviesa Ecuador, generando inmediatas reacciones de preocupación entre organismos defensores de derechos humanos y partidos políticos de la región.

Asimismo, la FDIM extendió su reclamo formal exigiendo el respeto irrestricto a la integridad física y moral de la excandidata presidencial, al tiempo que demandó la liberación inmediata y sin condiciones de otras figuras políticas de alto perfil en el país, incluyendo al exvicepresidente Jorge Glas, así como de la totalidad de las personas consideradas presos políticos bajo la gestión actual.

El escenario político en Ecuador se ha visto tensionado en los últimos meses por crecientes protestas sociales, cuestionamientos severos sobre la transparencia en la gestión pública y acusaciones de persecución judicial contra líderes opositores. Diversos analistas advierten que el encarcelamiento de referentes de primer orden como González y Glas profundiza la polarización institucional y debilita los canales de diálogo democrático.

Fundada en 1945, la Federación Democrática Internacional de Mujeres es una de las organizaciones no gubernamentales continentales e internacionales más antiguas dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer, la consolidación de la paz y la lucha contra la represión política. Se prevé que este pronunciamiento emitido desde su sede operativa en la capital mexicana impulse nuevas solicitudes de observación internacional y llamados de atención por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas en los próximos días.

“Exigimos la inmediata libertad de Luisa González, de Jorge Glass y de todos y todas los presos políticos.», dice el comunicado”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...