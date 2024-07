Manuel “El Chino” Flores es elegido secretario general del FMLN

Gabriela Sandoval

@Gabriela_Sxndo

“Ahora el FMLN ha terminado este proceso interno y nos preparamos como un colectivo para enfrentar el reto de caminar juntos. El momento es ahora y, a partir de este día, nos declaramos en campaña permanente a la par de nuestro pueblo”, afirmó Manuel “El Chino” Flores, secretario general del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La Comisión Especial Electoral del FMLN dio por concluido el escrutinio definitivo de la elección interna para las candidaturas de secretario general y secretaria general adjunta del partido. La votación se llevó a cabo el 14 de julio de 2024 y contó con la participación de las catorce Comisiones Electorales Departamentales (CED).

Con una asistencia de 9,216 militantes (57.29%) de un padrón de 16,086, el resultado fue favorable para Manuel “El Chino” Flores y Marleni Funes, quienes obtuvieron 5,547 votos, representando el 62% de la votación. Sus contrincantes, Simón Paz y Dina Argueta, lograron 3,441 votos, equivalentes al 38% de la votación. Además, se registraron 242 votos nulos y 48 abstenciones.

Con estos resultados, Flores y Funes fueron declarados electos como secretario general y secretaria general adjunta del partido para el próximo período de 5 años. La Comisión Especial Electoral destacó que ambos obtuvieron la mayoría absoluta de votos válidos, de acuerdo con la ley, el estatuto partidario y el reglamento electoral vigente.

En este sentido, “El Chino” Flores agradeció a todos los militantes que se hicieron presentes el domingo para emitir su voto. Asimismo, aseguró que durante su liderazgo respetará todos los principios y valores que caracterizan al partido.

“Es un proceso que se preparó después de 5 años que la actual diligencia ha finalizado, donde cumplimos la ley de partidos políticos y nuestra carta de principios (…) ahora he venido a agradecerles a todos los que participaron y a todas las estructuras”, mencionó.

De la misma manera, Flores afirmó que no expulsará a nadie del partido. También, que sus principales desafíos serán cumplir los estatutos, garantizar la unidad del partido, capacitación y un crecimiento permanente y estructurado.

“El método para mí depende de cada secretario general, yo soy el Chino Flores, otros secretarios tuvieron sus estilos; yo voy a aplicar el mío. Lo que voy a hacer es no salirme de los reglamentos ni de los estatutos, esa es la meta”, comentó.

Finalmente, mencionó que no defenderá a ningún corrupto que se encuentre dentro del partido y que será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar a cualquier miembro que se encuentre involucrado en algún tipo de irregularidad.

“Si hay un corrupto que lo metan preso, yo no voy a defender a los corruptos. No es mi papel andar investigando a nadie, mi papel es dirigir el partido. Las cosas como son, no voy a ser solo yo quien dirija el partido, sino que será un colectivo”, concluyó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...