Madre de Alejandro Muyshudont pide evaluación médica

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Patricia Álvarez, quien se identificó como madre de Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, pidió que médicos privados realicen una evaluación médica de su hijo, quien sufrió supuestamente un derrame cerebral la semana anterior, por lo que fue ingresado en el hospital Saldaña. Alvarez dice no tener información sobre el estado de salud de su hijo.

El llamado de la madre de ex asesor de seguridad fue hecho en el matutino El Diario de Hoy.

“Alejandro sólo puede ver y escuchar. No mueve sus extremidades. Esto lo sé por medio del periodista Jorge Beltrán Luna, de El Diario de Hoy”, cita Patricia Álvarez , en su carta de denuncia que ha sido difundida en redes sociales. Y asegura que no ha podido “constatar su delicado estado de salud”.

Álvarez reconoció que el “estado de excepción” que lleva en vigencia más de un año, ha generado nuevas víctimas. “He leído sobre muchos hechos de detenidos inocentes y el pésimo e inexistente trato de derechos humanos y dignidad humana”, señala.

“En este régimen de excepción deja mucho que desear el trato hacia el ser humano. Trato inalienable con el que nacemos y que no nos pueden negar”, agregó.

Alejandro Muyshudont padece de diabetes y presión alta, y explicó que no permitieron a la familia entregar sus medicamentos “porque no había autorización. Me pregunto por qué? Sólo era que le administrara una dosis diaria”, cuestionó Patricia Álvarez.

En redes sociales ha circulado también la tesis de que este Gobierno pretende dejar morir al exfuncionario por la abundante información que conserva.