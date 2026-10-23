Luisa González pide unidad tras su detención en Ecuador

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Quito/Prensa Latina

La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González llamó a la unidad de las fuerzas progresistas tras su detención en la madrugada de este jueves por una acusación que calificó como “absurda”.

“Hemos llegado a una situación insostenible”, escribió la líder de la Revolución Ciudadana (RC) en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, en el que pidió unirse “para lograr la libertad y la democracia en el país”.

González catalogó de “dictadura” al Gobierno de Noboa y afirmó que la crisis económica, la violencia y la corrupción se suman a las restricciones de derechos.

También sostuvo que los presos políticos son víctimas de maltratos y torturas.

“Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda”, expresó en su mensaje, y aseguró que responderá “con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad del Ecuador y un futuro mejor para el país”.

La detención fue divulgada inicialmente en la madrugada de este jueves por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien difundió en X imágenes del procedimiento y expresó su respaldo a González: “¡Increíble! ¡Fuerza, Luisa!”.

La Fiscalía confirmó parcialmente la detención al informar que tres personas fueron arrestadas en las provincias de Manabí y Pichincha en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023.

El organismo identificó ese caso como Laberinto.

La RC, por su parte, calificó el procedimiento de “aberración jurídica” y exigió a las autoridades informar de inmediato la ubicación exacta de González y garantizar el acceso de sus abogados y de veedores de derechos humanos.

La actual titular de la RC, Gabriela Rivadeneira, llamó a movilizaciones para exigir la libertad de quien fue candidata presidencial en 2023 y 2025.

Rivadeneira aseguró que los abogados no tienen detalles del proceso por el cual acusan a su coidearia, ni saben de su paradero, por lo que consideró la aprehensión como un “secuestro”.

A esta hora medios locales como el portal digital Primicios señalan que estaría retenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

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