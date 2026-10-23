Irán dice que mercados de energía no tendrán calma en próximos 3 años si continúa situación contra Irán

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TEHERÁN/Xinhua

Un alto funcionario de seguridad iraní advirtió que los mercados de energía mundiales seguirán siendo volátiles «durante los próximos tres años» si Estados Unidos continúa su actual campaña de presión contra Irán.

«Perpetuar la situación actual tendrá consecuencias estratégicas, entre las que destaca que los mercados de energía no encontrarán la calma durante los próximos tres años», dijo Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una entrevista con el medio de comunicación estadounidense Drop Site News y que fue publicada hoy jueves.

Rezaei indicó que si se impone otra guerra a Irán, Teherán aún tiene la capacidad de lanzar misiles y drones contra diversos activos estadounidenses en toda la región y que ampliará su lista de objetivos para incluir «cables, centros de datos e instalaciones de inteligencia artificial».

El funcionario subrayó que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz ni volverá a las negociaciones, a menos que se cumplan sus siete nuevas condiciones, planteadas a Estados Unidos a través de mediadores.

También mencionó que los Estados del Golfo «están redefiniendo rápidamente su relación con Irán» al percatarse de que «las fuerzas armadas estadounidenses son incapaces de defender sus propias bases».

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