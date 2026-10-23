Barra de Santiago y Garita Palmera representarán a El Salvador en la World Winners Cup 2026

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El combinado femenino de Barra de Santiago y Garita Palmera, en masculino, representarán a El Salvador en la sexta edición de la World Winners Cup 2026, que se disputará en el Centro Internacional de Deportes de Playa Alanya 23 Projects, ubicado en el distrito de Cumhuriyet, en Antalya, Turquía.

Un total de 48 equipos participarán en la fase de grupos en la edición más grande en la historia de la competición, con un número récord de clubes en ambas categorías: 32 equipos en la competición masculina y 16 en la femenina.

Barra de Santiago, ubicada en el séptimo lugar del ranking mundial con 2,070 puntos, formará parte del grupo A junto a los equipos Higicontrol Melilla (España), Ceilandia Esporte Clube (Brasil) y Union Vrede BS (Bélgica).

Por su parte, Garita Palmera, número 49 del mundo con 485 unidades, enfrentará a los clubes Marseille BT (Francia), Union Vrede BS (Bélgica) y BSC Malaisary en el grupo D masculino.

En esta sexta edición de la World Winners Cup, los campeones defensores son Falfala KQ BSC (Israel), en masculino, e Higicontrol Melilla (España), en femenino. La primera vez que el evento se celebró en Alanya, el equipo brasileño Flamengo se alzó con el trofeo masculino, mientras que el club italiano Pavia Lokrians conquistó el título femenino.

Los equipos salvadoreños tuvieron su mejor actuación en el torneo en 2022, en Cagliari, donde La Pirraya, en masculino, se convirtió en subcampeón del mundo al caer en la final ante el Real Münster de Alemania, mientras que Barra de Santiago firmó un destacado tercer puesto, el cual alcanzó de forma invicta.

Programa de juegos

Fase de grupos

Lunes 26

-11:30 (02:30 SLV) Cancha 3

Garita Palmera BS (SLV) vs. Union Vrede BS (BEL)

-12:45 (03:45 SLV) Cancha 1

Barra de Santiago (SLV) vs. Ceilândia EC (BRA)

Martes 27

-12:45 (03:45 SLV) Cancha 2

Garita Palmera BS (SLV) vs. BSC Malaisary (KAZ)

-15:30 (06:30 SLV) Cancha 2

Barra de Santiago (SLV) vs. Union Vrede BS (BEL)

Miércoles 28

-11:30 (02:30 SLV) Cancha 1

Marseille BT (FRA) vs. Garita Palmera BS (SLV)

-15:30 (06:30 SLV) Cancha 3

CD Higicontrol Melilla (ESP) vs. Barra de Santiago (SLV)

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