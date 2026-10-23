La Azulita Sub-15 debuta hoy ante RD del Congo en la Copa del Mundo y Festival FIFA

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Azulita Sub-15 debutará este viernes 23 de octubre en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA ante República Democrática del Congo a las 11:00 a.m. (hora El Salvador).

El combinado salvadoreño está ubicado en el grupo D de la competencia, junto a rivales como Brasil, Túnez, Nepal, Guinea-Bisáu y su primer contrincante, República Democrática del Congo.

La azul y blanco arribó a Turquía el pasado 19 de octubre. Posteriormente, el miércoles 21 realizó su primer entrenamiento en el Hovsan Competition Complex, en Bakú, Azerbaiyán, como parte de su preparación para la Copa Mundial y Festival.

La competición se desarrollará bajo un formato de ocho contra ocho, con dos tiempos de 20 minutos, una modalidad orientada a favorecer la participación y el desarrollo de los jugadores.

El Hovsan Competition Complex será una de las principales sedes del torneo y albergará cerca de 1,000 partidos durante seis jornadas. El encuentro inaugural y los compromisos decisivos, incluida la final prevista para el 30 de octubre, se disputarán en el Crystal Hall de Bakú.

La Azulita debutará ante República Democrática del Congo este viernes a las 11:00 a.m. La afición que desee ver los encuentros serán transmitidos por FIFA +.

En la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 estarán representadas 189 federaciones miembro de la FIFA.

Además, y de acuerdo con la FIFA, está previsto que la segunda edición, en 2027, cuente con equipos femeninos y, a partir de 2028, se prevé que se invite a todas las federaciones miembro a participar con sus equipos masculinos y femeninos sub-15 en dos competiciones distintas.

Calendario Azulita Sub-15

VS Rep. del Congo

23/10/2026

11:00 A.M.

VS Brasil

25/10/2026

4:30 A.M.

VS Nepal

25/10/2026

10:45 A.M.

VS Túnez

26/10/2026

4:30 A.M.

VS Guinea-Bisáu

26/10/2026

10:45 A.M.

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