Lucrecia Chinchilla, la artista que dibuja la felicidad

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El arte geométrico en lienzo. Pinceles que dejan huella en el alma, el retrato de lo anhelado. Esa es la pasión que mueve a Lucrecia Chinchilla, artista y arquitecta que en los colores vivos que caracterizan sus obras encontró la pasión que poco a poco se convirtió en el trabajo soñado.

“Inicié de manera accidental, porque en el 2020, que explotó este tema de la pandemia, y siempre he tenido esta inclinación al arte, desde pequeña siempre he estado involucrada mucho en eso y siempre he ido a cursos y a clases de pintura, pero nunca me había dedicado a hacerlo de manera más constante, entonces, se abrió la brecha de que teníamos mucho tiempo”, mencionó la artista a Diario Co Latino.

Para Chinchilla, el arte define su ser, una forma de expresión y de desarrollo personal que además de ello se ha convertido en una forma de vivir, entre los pinceles, los colores y los retratos eternos que día a día traza no solamente para sí misma, sino también para personas amantes de este oficio, está artista dibuja la felicidad para los demás.

“Como todo en el arte, ya sea la música, la escritura, la pintura, la escultura, es una forma de expresión (…), me encanta poder llevarle alegría a muchas personas, porque la mayoría de las veces el retrato es sobre mascotas que de repente ya no están, o un miembro de la familia. Que haya un poco de eso en diferentes lugares es impagable”, manifestó.

“Me encanta también cuando me piden retratos de personas porque es un reto, es súper retante lograr captar la esencia de una persona. Por lo que significa, me gusta cuando las personas me piden algún retrato de una mascota que ya no está con nosotros en este mundo terrenal, entonces, son cuadros homenajes”, agregó.

La artista mencionó que la mayoría de sus cuadros de preferencia de sus clientes son sobre sus mascotas, para eternizar el retrato de uno de los mejores amigos del ser humano y aseguró que estas, por el significado, son sus dibujos favoritos.

El arte geométrico nació como inspiración de otros artistas, que más adelante se convirtió en una fuente de admiración de las personas hacia Lucrecia, por cómo transmite y devuelve una parte de su sentir entre los lienzos.

“A través de líneas que son completamente geométricas podemos obtener un resultado casi realista tridimensional, entonces, empecé a explorar en este mundo a lograr darle profundidad, a utilizar diferentes colores y fue así como me enganché”, mencionó.

Lucrecia Chinchilla es una arquitecta de 37 años, que, a través del arte geométrico y la técnica de pintura acrílica, convierte el lienzo y los colores en retratos, ofrece a aquellos que deseen inmortalizar cualquier momento en arte, y para ello, cualquier persona puede encontrarla en Instagram como @Lu_pinta, lugar donde podrán ver muestra se sus obras y por qué no, sumergirse en este mundo.