LOS CAMBIOS SON CULTURALES O NO SON

El 4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DE LOS TRABAJADORES, en el marco del VIII CONGRESO Y FESTIVAL INTERNACIONAL DEL PROYECTO CULTURAL SUR reafirma que el Derecho de Autor es el salario del creador cualquiera que sea el área de su actividad artística o interpretativa. Por tal motivo exhorta a todos los organismos y las personas que tienen en sus potestades proteger y desarrollar el Derecho de Autor, a que hagan todos los esfuerzos para que se consoliden las disposiciones jurídicas, políticas y constitucionales que dan cuenta de que el Derecho de Autor es un Derecho Humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando afirma que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Declaraciones del 4º Encuentro de los trabajadores y la cultura que se aprobaron por unanimidad el 19 de octubre en la sede del PIT-CNT Pc-sur (ambiente, violencia, convivencia, paz, calidad de vida, etc.).

Estimados/das. Las 3 Declaraciones que se adjuntan fueron VOTADAS POR UNANIMIDAD en el 4to Encuentro Nacional de Cultura de los Trabajadores que se realizó en el PIT-CNT el 19 de octubre en el marco del VIII Congreso Internacional “Proyecto Cultural Sur” que tuvo lugar en Montevideo y Atlántida, al cual concurrieron personas de la cultura de Italia, Canadá, EE.UU., México, Cuba, Rep. Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, además de uruguayos del Espacio Mixtura, la Casa de los Escritores, entre otros. Próximamente se confeccionarán carpetas con estos pronunciamientos para ser entregadas a los diferentes precandidatos de todos los partidos políticos. Está autorizada su más amplia difusión, la cual se agradece.

Dep. de Cultura del PIT-CNT.

DECLARACIÓN 1

LOS CAMBIOS SON CULTURALES O NO SON

El 4TO ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DE LOS TRABAJADORES, en el marco del VIII CONGRESO Y FESTIVAL INTERNACIONAL DEL PROYECTO CULTURAL SUR ratifica y profundiza las definiciones que han orientado al Departamento de Cultura del PIT-CNT en sus casi 10 años de existencia.

Cultura son las estrategias que se dan los pueblos para transitar la vida, son las herramientas que nos hacen libres en permanente construcción individual y colectiva. Esa construcción significa definir y hacer lo que realmente necesitamos los pueblos y no estrictamente lo que de manera coyuntural se puede. En tal sentido debemos definir:

1. Cómo resolvemos los seres humanos nuestras relaciones con la naturaleza, con nuestro medioambiente inmediato. Si lo construimos o lo destruimos, si nos consideramos seres ajenos a él o elementos que formamos parte indisoluble del mundo que nos rodea y todo lo que le suceda a él nos sucede a nosotros.

2. Cuáles son nuestras relaciones como ser humano en sociedad, con nuestros prójimos. Si nos relacionamos para construir con él, para vivir en paz, para vivir con justicia y dignidad, o lo hacemos para dominarlo; si nuestros relacionamientos son para amarlo o para sojuzgarlo y destruirlo. En este sentido la cultura del trabajo digno y la ponderación de los trabajadores como motores del desarrollo de la humanidad, se vuelve un principio clave de los cambios que pretendemos. La manera en que construimos los bienes materiales y expresamos los valores espirituales también son parte esencial de la propuesta que afirma que LOS CAMBIOS SON CULTURALES O NO SON.

3. La cultura es el conjunto de nuestras relaciones como seres humanos con nuestra propia espiritualidad, con las artes, con nuestra capacidad de manifestarnos a través de ellas para expresar lo que creemos, lo que sentimos y lo que pensamos, en franco respeto por la diversidad y total apoyo a la libertad creadora. Acceder a la Cultura es solo un aspecto. Democratizarla y promoverla en su creación en cada ser humano es el pilar fundamental del mundo nuevo que queremos construir.