López Obrador llama a mexicanos sumar esfuerzos ante Covid-19

Telesur

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apremió a la población a permanecer en casa para evitar los contagios por la pandemia del Covid-19 y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la expansión del coronavirus.

Mediante un vídeo publicado en la plataforma de Youtube, el presidente mexicano desde Nayarit, occidente de México, dio un balance a los ciudadanos sobre la pandemia del coronavirus en el país.

Con información recibida de la Ciudad de México el mandatario enfatizó la necesidad «de redoblar nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra obediencia para que entre todos podamos detener, enfrentar, salir airosos de la epidemia del coronavirus».

Este fue el primer mensaje en redes sociales que emite con detalles y advertencias acerca de la contingencia sanitaria y en momentos en el que el país reporta un alza en el número de casos (12 muertos y 717 contagiados al corte de este viernes).

El jefe de Estado señaló que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la vida de los mexicanos porque se puede caer más la economía si no prevenimos.

López Obrador pidió redoblar la entrega, sacrificio y obediencia para enfrentar el coronavirus y pidió a la población quedarse en su casa y guardar la sana distancia.

El mandatario apuntó que no se trata de estar aislados sino con cuidado especial a los adultos mayores. También habló de las medidas de prevención en centros laborales de los sectores público y privado.

“Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va hacer algo desbordante”, alertó el mandatario.

Si no prevenimos – advirtió- podemos perder más, se nos puede caer más la economía. No obstante, indicó que se puede ir a los tianguis, a los mercados, desplazarse con cuidado sólo para lo fundamental.

«Es mejor prevenir que lamentar y, por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos y mi insistencia a que es el momento de la comunicación y de la solidaridad familiar, de la fraternidad, que cuidemos a nuestros adultos mayores”, puntualizó.