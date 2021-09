Lluvias provocan inundaciones y un lesionado al volcar vehículo 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La fuerte lluvia de esta noche inundó nuevamente la zona conocida como»El Triángulo» en la colonia Santa Lucía, de Ilopango, el nivel del agua afectó las calles en colonia El Matazano, por lo que fue imposible transitar en la zona.

Mientras que una persona resultó lesionada al volcar el vehículo en que se conducía, en las cercanías del paso a desnivel de la autopista a Comalapa. El carro quedó atascado en un charco cuando caía lo más fuerte de la tormenta.

Personal de Protección Civil mantuvo vigilancia sobre la 49 avenida Norte, en San Salvador, donde es recurrente las inundaciones cada vez que llueve fuerte, en esta zona se pidió a los conductores tomar vías alternas hasta habilitar el tráfico. Por las fuertes ráfagas que acompañaron a la intensa lluvia, un árbol caído se reportó sobre la carretera a San José Villanueva, La Libertad.

Protección Civil no reportó afectaciones en la zona de la quebrada El Arenal de Montserrat, ya que cause no incrementó y tampoco representaba amenaza para los habitantes de la colonia La Málaga. Aunque en la colonia Los Alpes 2, de San Marcos una vivienda fue inundada.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) registra tormentas de moderada a fuerte intensidad sobre el territorio, las mayores lluvias se concentraron al sur de la zona centro, Nueva Concepción y al oriente del país. La línea de tormentas fuertes se ubica en mayor parte sobre aguas costeras, sin embargo, zonas de tormentas y lluvias moderadas se registran aún en el occide y oriente, Chalatenango y Santa Ana; el resto del país mantiene lluvia moderada.

La línea de tormentas cubrió todo el país con abundante actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, caída de granizo es reportada desde varios puntos, sin generar afectaciones.