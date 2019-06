Libertad de expresión y derecho de informarse piden a Presidente

@DiarioCoLatino

La Mesa de Protección a Periodistas exhortó al gobierno del presidente Nayib Bukele Ortez a garantizar la libertad de prensa y el derecho de información de la ciudadanía.

Esta petición la realizó durante una conferencia en la que participaron la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), organizaciones que promueven la libertad de expresión y el acceso a la información pública, universidades y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, entre otros.

La petición señala que debe existir acceso de manera tradicional a los medios de comunicación, disposición de contestar preguntas abiertas entre otras.

También pidieron no realizar bloqueos en coberturas periodísticas, ni dar declaraciones estigmatizadas sobre periodistas, ni campañas de difamación en redes sociales, tampoco debe mostrarse falta de disposición al escrutinio de la prensa y no limitarse a dar informaciones en las redes sociales, ya que señalan que no todas las personas tienen acceso a estos medios digitales.

En un comunicado de la Mesa de Protección a Periodista, señala que el “derecho ciudadano a la información pública, permite que se haga esta exigencia ya que sin libertad de prensa, el acceso a la información se ve gravemente impedido”.

“Son preocupantes algunas acciones y omisiones del Presidente Nayib Bukele, funcionarios/as y miembros/as de su entorno cercano orientadas a restringir el ejercicio periodístico y bloquear el trabajo de prensa”, cita el comunicado.

Además, señalaron que no se debe ignorar a los medios de comunicación tradicionales, ya que esto va en detrimento del derecho de información del resto de la población, que no usa redes sociales.

La Mesa demandó una política de comunicación pública, que garantice el derecho ciudadano de acceso a la información a todos los sectores de la población salvadoreña.

Y también aprovechó la ocasión para solicitar al Presidente Bukele y a su gobierno, que como parte del compromiso con la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información, respalde la propuesta de Ley de Protección Integral a Periodistas, Comunicadores/as y Trabajadores/as de la Información, presentada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a la Asamblea donde está a la espera de discusión.