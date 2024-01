Liberan a última mujer condenada injustamente del proyecto “Las 17 y más”

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Quiero compartir con ustedes que estoy feliz de reunirme con mi familia, que agradezco a todas las personas que estuvieron acompañándome en este proceso y que lucharon y enfocaron para que tuviera mi libertad -a las 17 y más-”, dijo Lilian, la última mujer de dicho proyecto de la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

“En nombre de mis compañeras que seguimos denunciando estos casos en los cuales somos inocentes. Es muy duro vivir un lugar así (cárcel), es una experiencia (..) me siento agradecida con la colectiva porque nunca nos dejaron solas”, añadió Lilian.

Sobre el caso de Lilian, tuvo un parto en el Hospital Nacional San Juan de Dios en Santa Ana, en el año 2015, pero su hija no sobrevivió, murió a las 72 horas de nacida bajo tutela del hospital. No obstante, este no aceptó la negligencia y Lilian fue culpada por las autoridades del nosocomio.

Abigail Cortez, coordinadora del equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en su informe detalló que en el proceso jurídico que enfrentó Lilian (2015) fue inicialmente criminalizada por “Abandono y Desamparo de Personas”.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República, sin ningún argumento posterior, pidió un cambio en la calificación del requerimiento fiscal y en la Vista Pública Lilian fue condenada a 30 años de prisión, acusada por “Homicidio Agravado”.

En cuanto al caso de Lilian, la abogada litigante, Angélica Rivas, señaló que fue una “revisión de sentencia”, que en términos generales se solicita cuando en el proceso hay nuevos elementos probatorios o graves violaciones al proceso penal.

“Este tema es complejo, porque (la revisión de sentencia) no es un proceso penal fácil, primero porque se le presenta al mismo juez que condenó; entonces, es este juzgador quien tiene que admitir que hubo un error y al dar paso a una revisión de sentencia implícitamente está admitiendo que cometió un error con esa condena y amerita revisar su proceso”, señaló.

Pese a la presentación de las pruebas el juez argumentó que “daría la misma sentencia a Lilian”, que emitió en el 2015, por lo que interpusieron una apelación ante la Cámara de lo Penal. Y fue esta la que ordenó una nueva audiencia, recusando al juez que condenó inicialmente a Lilian por “adelantar criterio”.

La jueza suplente anuló la sentencia condenatoria de “Homicidio Agravado” y ordenó juicio por el delito que inicialmente fue procesada Lilian, luego fue absuelta “porque ella y su hija se encontraban en condición de vulnerabilidad dentro de un recinto hospitalario cuando sucedieron los hechos”, señaló la sentencia.

Para la abogada, es claro que el juez es un juzgador y no un ginecólogo, que no tiene experticias sobre los partos; por tanto, tuvieron que ilustrar con profesionales médicos y nuevos elementos probatorios como peritajes externos, que informaron al juez lo sucedido y el porqué esa condena era injusta.

“En el caso de Lilian se dieron muchas vulneraciones al interior del hospital y las que jamás debieron ocurrir, pero tristemente el sistema tiene fallos y errores fuertes y graves, como la discminación de género que llevó a que Lilian fuera procesada y condenada. Afortunadamente, retomamos el caso para gestionar su libertad”, manifestó.

“Sólo imaginen una mujer vulnerable no tiene un apoyo. Es por eso que el sistema tiene que revisarse y realizar una profunda reforma en cuanto a los estereotipos en el proceso de juzgamiento. Tenemos que asumirlo por los procesos judiciales y por el Estado de derecho”, expresó Rivas.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista obtuvieron al libertad de Lilian el pasado 1o de diciembre, concluyen su proyecto de “Las 17 y más”. No obstante, Mariana Moisa afirmó que seguirán en el litigio estratégico y la búsqueda de la justicia para las mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que el sistema las acusó y condenó injustamente.

“Estamos felices de cerrar un ciclo con la libertad de Lilian, la última de Las 17 y más. Desde 2012, junto a organizaciones aliadas hemos denunciado las graves consecuencias de la penalización absoluta del aborto a través de los casos de Las 17 y más”, afirmó, Moisa, coordinadora de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

“Ellas fueron condenadas tras enfrentar una emergencia obstétrica con penas de hasta 50 años de prisión y acusadas de homicidio agravado. Hoy cerramos este proceso como organización con el Grupo de las 17 y más, quienes han tenido nuestra representación legal, mujeres que tenían procesos o condenas firmes, pero se logró su libertad”, añadió.

Igualmente, aclaró que no significaba que sus organizaciones dejarían de recibir denuncias de persecución hacia las mujeres que enfrentaron emergencias obstétricas, al mencionar que actualmente existen 11 casos que se mantienen activos porque la Fiscalía General de la República, ha decidido no archivarlos.

“Sobre la campaña, hay un antes y un después para nosotras y este proceso concluye con el fallo que obtuvimos con el caso relacionado con Manuela, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), reconoció que El Salvador, si criminaliza las emergencias obstétricas”, comentó.

“Y que esto fue lo que ocurrió a Manuela, entonces digamos que con ese reconocimiento se sienta un precedente para hacer otro tipo de defensa y también son elementos que contribuyen a que las mujeres tengan un acceso real a la justicia”, sostuvo Moisa.

Asimismo, Morena Herrera, desde un pronunciamiento escrito, expresó “se ha hecho justicia, con Lilian hemos logrado que recuperen la libertad y la posibilidad de que reconstruyan sus proyectos de vida todas las mujeres que han sido acusadas y condenadas por abortos y emergencias obstétricas, hemos logrado la libertad de Las 17 y más”.

“Este es un paso en el largo camino de alcanzar justicia en El Salvador, a pesar de todas las razones se continúa negando los derechos sexuales y derechos reproductivos, y en los hospitales públicos siguen persiguiendo, procesando e intentando llevar a la cárcel a mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica”, reiteró Morena Herrera de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.