Legacy con nuevo video

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Legacy Tu Grupo hace el lanzamiento del video oficial de VUELVE !!! ya esta disponible en Youtube y todas las plataformas digitales !!!

El video esta espectacular ! con unas hermosas tomas en New York City y también en ciudades del estado de New Jersey. La PRIMICIE de este video fue este pasado sabado 1 de Agosto a las 7pm hora de New Jersey y 5pm hora de El Salvador. Este video es un regalo de Legacy Tu Grupo para todos sus fans! ya que gracias a su apoyo este tema esta sonando en todos lados y siendo parte de varios top playlist ! como en Radio Energy que a estado en la posición número UNO por dos semanas consecutivas en los 9 impactos de la semana !!!

Legacy Tu Grupo invita a todos sus fans y a todos los amantes de la bachata disfrutar de este video que es un regalo para todos ellos !!

“vayan disfruten de este video y comentenos su parte favorita del video” replico Legacy tu grupo

sigannos en nuestras redes sociales y suscribanse a nuestro canal de Youtube !!!

Facebook: Legacy Tu Grupo

Instagram: legacy_tugrupo

YouTube: Legacy Tu Grupo