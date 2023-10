Las crisis de El Salvador. Bukele está entrampado

Doctor José Joaquín Morales Chávez

miembro de la Nscion Salvadoreña en el Exterior

MD, PhD, Suoctubre 2, 2023

Después de revisar los indicadores económicos de nuestro país, El Salvador, es obvio que existe un alarmante deterioro de la economía. Reflejada en una enorme deuda externa, carestía de los productos de la canasta básica. La existencia de que de cada 100 salvadoreños, 27 están en un estado grave de pobreza; y éstas personas difícilmente alcanzan a cubrir todos sus gastos de fin del mes seguido.

Por otra parte, el presidente la República ha fallado en llevar a cabo las obras de infraestructura que prometió a la población durante el marco de la campaña presidencial anterior. Todas estas promesas se hicieron con la intención de engañar y manipular a la población. Además, la existencia de una corrupción rampante en el ejecutivo, en la asamblea legislativa, sobre todo, en los diputados de nuevas ideas, y muchos otros funcionarios públicos de ese partido.

A partir de estos y otros elementos discutir, formulamos la hipótesis de que el presidente tiene un pensamiento anárquico neoliberal. Él cree que como consecuencia de la crisis financiera de 2008, y que reveló las trampas de la globalización financiera capitalista se podría remediar la economía buscando alternativas que se alejaron del marco impuesto por el capital financiero globalizado. A partir de esta intención de separarse de la dictadura de las finanzas capitalistas globalizada. Conceptualmente no fue una mala idea, pero el pensamiento anárquico neoliberal no permitió al presidente ver la realidad tal como es. Al final todo ha sido un fracaso que revela una falta de visión global de los problemas geopolíticos actuales.

Esas erróneas conceptualizaciones de la realidad condujo al presidente a ponerle gran confianza la posibilidad de que las Cripto activos podría ser parte de la solución a la crisis económica que el presidente no supo conducir sabiamente y que se agravó con la crisis de el Covid 19. El fracaso relativo de la cripto monedas, los escándalos generados por los especuladores de Cripto monedas. El Caso mas grave ha sido la quiebra de FTX y la puesta en prisión del señor San Bankman. Indican que el presidente se autoengañó. Al pensar que las Cripto monedas resolverían el problema financiero del país. Esto se manifestó con la inmadura y apresurada decisión de introducir el Bitcoin como moneda oficial en El Salvador. Así como la apresurada e ilegal compra de más de 100.000.000 $ en Bitcoi y que está a nombre del presidente. A esto se suma la inversión de casi 350.000.000 $ de Estados Unidos que el presidente realizó para implantar el Bitcoin como moneda oficial en El Salvador.

Sabemos de los pronósticos de los especuladores del Bitcoin no son más que razones de especuladores del mercado de las Cripto monedas. Algunos pronosticando de que cada Bitcoin llegaría a valer 100.000 $, y esta no es más que palabras manipuladoras de los especuladores. Un Bitcoin se ha mantenido en los últimos meses en precios que oscilan entre 24.000 a 27.000 $ americanos. La soñada ciudad Bitcoin no se ha construido, y lo que es más alarmante para el presidente es que los bonos Bitcoin han sido nada más que un sueño de magnolias a la luz de la luna: nunca llegaron. El mito del Bitcoin refleja la inexperiencia del presidente, además sus convicciones en ideas anárquico neoliberales.

En efecto el presidente ha sido incapaz de escapar del marco impuesto por el capitalismo financiero globalizado; en lugar de buscar otras opciones. La visión social y económica de el presidente como nos permita catalogarlo, responsable de haber conducido la economía del Salvador a la situación calamitosa en que se encuentra. En esta situación los que más sufren son los pobres.

Los razonamiento voluntaristas e imaginarios de bukele, lo llevaron a pensar escaparse del marco impuesto por capital financiero globalizado. Así, él pensó que la idea de que el Bitcoin podría resolver sus problemas financieros. Pero eso no sucedió así. El no reconocer las realidades del marco impuesto a los países por la globalización financiera capitalista. Estos y otros elementos han conducido al presidente el estar atrapado sin salida, se encuentra la economía de Bukele en un estado de parálisis parálisis sin opción de soluciones.

Reconocemos en este gobierno un elemento de enorme corrupción ejercida tanto por el presidente y sus familiares como también por diputados de la bancada cían y otros funcionarios. Se sabe que cuando hay disponibles enormes cantidades de dinero generados por préstamos préstamos y que ese dinero supuestamente era para invertir en diferentes programas sociales e infraestructura en El Salvador. La existencia de tanto dinero prestado dejó la puerta abierta a que se genere el fenómeno de la corrupción. La corrupción en El Salvador es realmente generador de pobreza y-dificultades para sobrevivir de buena parte la población.

Recordemos que Bukele implantó la CICIES en El Salvador; supuestamente para combatir la corrupción, pero una vez que este organismo comenzó a revelar que existían casos graves de corrupción, cometidos por miembros del ejecutivo actual. El ejecutivo disolvió la CICIES y decidió poner en reserva todo tipo de información de gastos públicos; eso le permite al gobierno ocultar los casos de corrupción a la población que tiene el derecho de conocer. Eso explica que la búsqueda de la reelección del presidente, es una manera de tapar la corrupción. Quizás el Salvador sea actualmente uno de los ejecutivos más corruptos del mundo.

Ese, asimismo, ha sido dañino para la población haber quitado el FODES a las alcaldías . Eso llegó a quitar la autonomía a las municipalidades, impidiéndoles así resolver los problemas urgentes de las comunidades. La solución que ofrece el presidente ha sido la formación de la DOM. Esta es una entidad centralizada que otorga contratos a familiares y amigos de Bukele, y todo parece indicar que lo que está haciendo es privatizar los fondos de la alcaldías. Así el neoliberal presidente Bukele manifiesta claramente.

Resumiendo: endeudamiento escandaloso, no transparencia en la inversión pública, el soñar que las Cripto monedas le resolverían los problemas financieros, la corrupción rampante, los lujos que se dan muchos diputados y ministros y otros a viajar sin ningún control a diferentes países. La centralización en el manejo de los fondos públicos con 2 objetivos la corrupción y la privatización de entidades del gobierno como la DOM. De tal manera que lo único que puede ver la población son las luces y los adornitos pero no puede ver la corrupción y el despilfarro de los fondos públicos.

¿Qué salidas podría tener este gobierno ? Es muy difícil especular de cuáles podrían ser las salidas de la crisis económica en que se encuentra este gobierno. Como anárquico neoliberal ha tratado de construir un mundo fuera de la realidad emulando lo que propone el loco Miilei en Argentina. Es decir, este gobierno no tiene la capacidad de resolver los problemas económicos de nuestro país; y la economía de las familias más desfavorecidas y las clases medias bajas y de mal en peor.

Existe una solución, que se ve imposible, es que realmente el ejecutivo ponga paro a la corrupción es la transparencia de los gastos públicos. Que la población conozca quienes realmente son los corruptos que están enquistados en el gobierno, y no importa que esos corruptos sean los más allegados al presidente incluyendo algunos de sus familiares. Que sean todos los corruptos enjuiciados y que devuelvan lo robado. Esto básicamente es una misión imposible para el presidente, ya que el es esencialmente corrupto; y se ha rodeado de muchos otros corruptos tanto hombres como mujeres.

Quizás la salida que puede tener el ejecutivo es mostrar a la comunidad internacional que se respeta en el país la constitución y el espíritu de la ley. Para ello sería necesario que el fiscal general de la República, la Sala de lo constitucional y la corte suprema de justicia renuncien de manera colectiva y que se elijan nuevos funcionarios respetando la constitución.

Lo anterior también implica que Bukel tiene que renunciar a la reelección. Como ya se dice en la población “reelección es para tapar la corrupción”. No creemos que el presidente este en esa disponibilidad porque su afán de consolidarse al poder le permite por un lado oculta la corrupción, por otro lado aumentar la ganancias que obtiene su grupo familiar y sus allegados próximos.. Y por último al renunciar a la reelección, Bukele ya no tendría acceso a los fondos públicos para la propaganda y levantar permanentemente su imagen.

Para finalizar, el Tribunal Supremo electoral tiene que actuar manera respetuosa a la constitución, y no se deje manipular por el ejecutivo. Lamentablemente al Tribunal Supremo de supremo no le ha quedado nada.. Ellos serán también responsables de los desastres que ocurran durante los estallidos sociales que resultarán por la crisis económica y la crisis de English constitucionalidad.