Lanzan el Colectivo de Incidencia Ambiental «Andrés McKinley» (CIAAM)

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Líderes religiosos, académicos, ambientalistas y representantes de comunidades lanzaron este 22 de octubre el Colectivo de Incidencia Ambiental «Andrés McKinley» (CIAAM) para hacer incidencia sobre los impactos ambientales que atraviesa El Salvador.

El nombre del colectivo es en homenaje a un defensor de derechos humanos y ambientales en El Salvador y que ha entregado más de 40 años de su vida a El Salvador por el tema ambiental. Andrés McKinley fue clave en la lucha que llevó a prohibir la minería metálica en marzo de 2017 y a reconocer el derecho humano al agua.

Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, destacó la trayectoria de Andrés McKinley como un ejemplo de vida dedicada al servicio de los más vulnerables. Recordó que McKinley inició su camino en 1977 en Guatemala y que desde los años 80 reside en El Salvador.

Según dijo el colectivo, este movimiento es creado para incidir y exponer una realidad ambiental desafiante, sobre todo en relación al agua que hoy por hoy se ve amenazada y además, seguir con el trabajo de Andrés McKinley.

Lila Alvarenga, de la Comunidad Santa Marta, Cabañas, señaló que contar con un movimiento ambiental, ayudaría a incidir en los territorios, ya que actualmente, El Salvador atraviesa una situación «muy complicada» con respecto a la explotación de minas y que, de efectuarse, afectaría directamente a las comunidades, mujeres y niños.

El problema ambiental que enfrenta El Salvador es que las fuentes de agua se agotan gradualmente, y se ha convertido en el país de la región más cercano al estrés hídrico, “el 95% de las aguas superficiales están contaminadas y los mantos freáticos descienden en promedio un metro cada año, lo que pone en riesgo la seguridad hídrica a mediano y largo plazo”, destacó el periodista y activista ambiental, Leonel Herrera.

A ello, se le suma que el río Lempa, que abastece más de millón y medio de personas, incluyendo aproximadamente el 70% de la población del Área Metropolitana de San Salvador, atraviesa por una situación muy delicada con el tema de la basura y sufre sobreexplotación.

El fray Joaquín Garay, de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación también forma parte de este colectivo ya que considera que el mundo no es solo la naturaleza, sino que el mundo es la creación.

Meraris López, docente e investigadora señala que la crisis socioecológica tiene múltiples expresiones; como base se tiene la dependencia económica, la debilidad institucional y la no priorización del medio ambiente y los paradigmas de desarrollo que históricamente han estado fundamentados principalmente en la lógica económica.

López explicó que la crisis socioecológica se manifiesta en al menos 5 áreas: agua, territorios y ecosistemas, residuos, minería y clima.

Ante tal situación, la aspiración del colectivo “es ayudar a detener la crisis ecológica nacional para evitar un desastre socioambiental y garantizar un futuro prometedor, tanto para la naturaleza como para las futuras generaciones”, anunció Leonel Herrera, en ese sentido, buscan ser escuchados en la toma de decisiones públicas y privadas a través de estudios rigurosos, responsable y el diálogo incluyente.

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